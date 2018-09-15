ФСБ задержала наркоторговца, привёзшего в Барнаул килограмм героина

Новости 26.10.2020 12:50 527

Перед судом предстанет иркутянин, пытавшийся продать в Барнауле 1 кг героина за 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия установлено, что уроженец Средней Азии, долгое время проживающий в России, приобрел в Иркутске около 1 кг героина в объеме и в июне 2020 года нашел покупателя - жителя Алтайского края. Стороны договорились о сделке на 1,4 млн рублей, с этого момента их действия контролировались сотрудниками краевого УФСБ.

Так называемая «пробная» партия была изъята из тайника на одной из трасс Иркутской области, остальное же продавец привез на личном автомобиле в Барнаул и спрятал возле здания на территории «спального» района, сообщив об этом покупателю. После изъятия героина из тайника торговец был задержан и признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края Дмитрием Губановым обвинительным заключением направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.