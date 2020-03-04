Алтайские депутаты намерены скорректировать выдачу земельных участков многодетным

Новости 26.10.2020 12:10 983

Коррективы закона о предоставлении бесплатных земельных участков в Алтайском крае обсудили на заседании фракций АКЗС в пятницу 23 октября. Изменения инициированы губернатором края Виктором Томенко. Предполагается, что в окончательном чтении законопроект будет принят на следующей сессии АКЗС, которая пройдет 29 октября.

Как рассказала «Политсибру» представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, вопросы предоставления земельных участков многодетным обсуждаются в Алтайском крае не первый месяц и требует регулирования. При подготовке законопроекта в правительстве обобщили предложения депутатов.

«Мы вводим, например, критерий оседлости. То есть - условие, при котором семья, претендующая на земельный участок, должна проживать на территории Алтайского края не менее двух лет. Также обязательным условием для родителя, подающего заявку на бесплатное предоставление земельного участка – совместное проживание с детьми», - пояснила она.

Также изменятся возможности самостоятельного поиска участков. Для барнаульцев можно будет самостоятельно искать участок в любом муниципалитете (кроме Барнаула и Южного), для жителей сельских территорий – в любом муниципалитете, кроме всей территории городского округа -Барнаул. По словам Стеллы Штань, задачей реализации этого закона закрепление семей на территориях края, поэтому такая норма выглядит вполне логичной.

Кроме того, до марта 22 года продляется норма, позволяющая использовать участки для самовольных построек. Речь идет о том, что в течение этого времени на таких участках при соблюдении норм строительства можно будет узаконить постройки. Предполагается, что это облегчит задачу строительства и узаконивания домов и надворных построек для многодетных.

При обсуждении изменений много споров было относительно возможности продажи земельных участков. Если изменения будут приняты, продать такой участок будет можно. Но при этом за два года с момента предоставления необходимо будет надлежащим образом оформить участок. В противном случае муниципалитет имеет право его забрать для предоставления другим нуждающимся.

По оценке Стеллы Штань, если депутаты одобрят законопроект, вступят в силу ряд конструктивных предложений, которые позволят решать проблему обеспечения бесплатными участками многодетных семей пусть не быстро, но в соответствие с едиными правилами. Кроме того, появится возможность и в дальнейшем дальше развивать это направление.