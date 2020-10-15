Для борьбы с коронавирусом в Алтайском крае задействованы оборонные технологии

Новости 26.10.2020 11:35 987

Уникальные антисептические карандаши для кожи начали производить в Алтайском крае. Основа такого антисептика несколько лет назад была разработана в регионе для нужд российских Вооружённых Сил. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минпромэнерго.

Специалисты «Производственного объединения «Комбриг» сумели перевести спиртовую составляющую антисептика в твердое состояние, без потери бактерицидных свойств и с более экономным расходом. Содержание спирта в карандашах превышает 80%. В такой концентрации он гарантированно убивает все известные бактерии и вирусы.

Гендиректор «Комбрига» Виталий Попов сообщил, что с началом пандемии состав преобразовали специально для борьбы с распространением коронавируса. В настоящее время отлаживается производство, а с начала 2021 года предприятие намерено производить антисептические карандаши в промышленных масштабах.

Карандаш разработан алтайскими учёными по заказу Минобороны РФ в качестве элемента армейского комплекта и презентован на форуме вооружений «Армия — 2018». Он является единственным твёрдым антисептиком в стране. В настоящее время ведётся работа по его патентовке и получению свидетельства о госрегистрации, которое позволит поставлять уникальный карандаш в медучреждения и торговые сети.