Общественный транспорт на Алтае могут обновить за счёт дополнительных доходов бюджета

Новости 26.10.2020 10:40 571

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил в случае получения дополнительных доходов бюджета направить их на обновление парка общественного транспорта в регионах. Его предложение войдет в текст постановления ГД при рассмотрении федерального бюджета. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

По словам спикера, регионы не в состоянии решить этот вопрос самостоятельно, а существующая программа Минтранса рассчитана на ограниченное количество транспортных средств. Предложение Володина поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов.

В конце 2019 года Барнаул посетила делегация ВЭБ.РФ, представившая проект обновления и оптимизации трамвайно-троллейбусной сети, а также обновления подвижного состава городского электротранспорта. Согласно двум сценариям, на это может потребоваться 17 либо 22 млрд рублей. Во втором случае предполагается строительство новых трамвайных линий.

Отмечается, что проект ВЭБ.РФ рассчитан не на город Барнаул, а на агломерацию. В состав Барнаульской агломерации входят городские округа Барнаул и Новоалтайск, а также Павловский и Первомайский районы – это более трети жителей Алтайского края. Также подписано соглашение с Калманским и Тальменским районами.

Что касается автобусной сети Барнаула, то по оценкам опрошенных «Политсибру» экспертов, на её модернизацию требуется около 1 млрд рублей.