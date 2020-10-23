Система маркировки лекарств переведена в уведомительный режим. Исчезнет ли теперь дефицит в Алтайском крае?

Новости 26.10.2020 9:55 805

Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, в связи с поступающими из регионов жалобами на дефицит препаратов в аптеках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Сообщается, что система маркировки временно переводится в уведомительный режим, чтобы граждане могли покупать препараты, не дожидаясь ответа от системы. Это произошло после жалоб из регионов на дефицит лекарств. В частности, 14 октября с просьбой помочь в производстве необходимого количества противовирусных препаратов в Минпромторг обратились власти Алтайского края. По данным пресс-службы краевого правительства, в регионе остался средний запас противогриппозных средств на 1,5–2,5 месяца.

Эксперты отмечают, что дефицит возник искусственным путём – лекарства в аптеках есть, но купить их зачастую невозможно из-за того, что они ещё не промаркированы. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) обращалась к властям с просьбой не вводить маркировку из-за карантинных мер ещё в марте, однако их опасения сочли беспочвенными.

В частности, сам Денис Мантуров в июле заявил, что маркировка лекарств «по определению» не может стать причиной дефицита. Глава территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю Виктор Зайцев, комментируя для «Политсибру» ситуацию, тоже выразил мнение, что виной дефициту – не столько маркировка, сколько сезонный подъём заболеваемости и ажиотажный спрос.

Несмотря на эти заявления, алгоритм работы системы маркировки всё же был изменён.