Политическая хроника недели: политики борются с ковидом, в Бийске назначили новых замов, а депутата Бессарабова высоко оценили в ЕР

Новости 26.10.2020 9:32 1805

Все больше алтайских политиков и чиновников уходит на больничный в связи с коронавирусом. Многие делятся историями и постковидными фото в соцсетях. Также на прошлой неделе в администрации Бийска назначили двух новых замов, а в краевом правительстве, похоже, нашли замену экс-министру Попрядухину. Об эти и других событиях подробнее в хронике «Политсибру».

Ковидные будни

Алтайские чиновники и политики в соцсетях делятся своими историями о том, как они перенесли коронавирус. Депутат фракции «Справедливая Россия» Владислав Вакаев и экс-зампред правительства края Андрей Щукин выложили фото после острой стадии коронавируса.

Эсер Владислав Вакаев рассказал, что сначала у него долго держалась высокая температура, и врач поставил диагноз ОРВИ, но улучшений не было. «Скорая» сначала отказывалась госпитализировать Вакаева, потом врач предложила поехать на КТ в Диагностический центр. У политика подтвердилась пневмония и ковид. Сейчас состояние Вакаева улучшается.

Андрей Щукин, который сейчас занимает должность замначальника управления юстиции региона, перенес двустороннюю пневмонию и коронавирус. «Было сложно, чуть не засох, как сопля на фартуке. Жена успела "скорую" вызвать, а та быстро приехала», – написал Андрей Щукин в своем Instagram.

Коронавирус подтвердился также у четверых заместителей губернатора Виктора Томенко - Дениса Губина, Александра Лукьянова, Игоря Степаненко и Александра Климина.

Напомним, сам глава региона недавно вышел после больничного, он также перенес пневмонию и ковид. Оправился после болезни и глава Бийска Александр Студеникин, который уходил на больничный две недели назад.

У Бессарабова высокие шансы

«Единая Россия» составила список самых перспективных депутатов Госдумы, избранных по одномандатным округам, у которых высокие шансы переизбраться в 2021 году. В перечне – 71 депутат. В их числе оказался и алтайский думец, зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, пишет РБК.

В рейтинге оценивали активность депутатов в регионах, эффективность работы в партии, публичную и законотворческую активность, верность позиции партии. Также учитывали то, поддерживает ли их губернатор и руководство партии.

В бийской мэрии два новых зама

В администрации Бийска назначили новых заместителей главы по ЖКХ и по внутренней политике, пишет «Бийский рабочий».

Курировать ЖКХ будет 60-летний Александр Лебедев. В 2000-е годы он возглавлял МЭС Бийска. На этой должности он сменил Олега Гузеева, который ушел в начале октября.

Новым замглавы Бийска по внутренней политике и административным вопросам стал Евгений Пазников. Правда, пока с приставкой и.о. Пазникову 41 год, ранее он руководил бийским бизнес-инкубатором.

В правительстве подыскивают министра

На пост министра природных ресурсов Алтайского края в правительстве региона рассматривают кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева, пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

Сам Маскаев информацию не подтверждает. Он заразился ковидом и сейчас находится на больничном, поэтому вести какие-то переговоры по этому вопросу не мог.

Напомним, кресло министра освободилось после ухода Владимира Попрядухина. Он ушел в отставку 21 сентября, губернатор Виктор Томенко ее принял и назначил врио руководителя ведомства – замминистра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Казанцеву (Беребердину).

Новоалтайские депутаты бьются за больницу

Депутаты Новоалтайского городского Собрания не поддержали предложенное оппозицией обращение к губернатору края Виктору Томенко по ситуации в сфере здравоохранения города. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Сибирского сельсвовета Олег Боронин.

Тем не менее, представители оппозиционных фракций не намерены сдаваться, они решили направить данное обращение главе региона от себя лично, пишет «Банкфакс» со ссылкой на одного из инициаторов обращения Дмитрия Гришина.

В обращении предлагалось ускорить сдачу противотуберкулезного диспансера и развернуть на его базе ковидный госпиталь, оборудовать под дневные стационары санатории города и близлежащих районов,вернуть статус стационара горбольнице Новоалтайска после снижения заболеваемости COVID-19, открыть при больнице станцию скорой медицинской помощи.

Напомним, в конце сентября стало известно, что единственную больницу Новоалтайска перепрофилируют под ковидный госпиталь, а всех, кого она обслуживает (около 65 тысяч человек), перенаправят в Барнаул. Это решение вызвало волну возмущения.

Сейчас оппозиция в Новоалтайске намерена составить коллективное письмо с тем же посылом и передать его губернатору уже от своей инициативной группы. Кроме того, у них в планах направить жалобу в прокуратуру по поводу правомерности действий министра здравоохранения Дмитрия Попова.

Прокуроров утвердят без АКЗС

В АКЗС на открытое голосование вынесут законопроект «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации по кандидатуре для назначения на должность прокурора Алтайского края». Его планируют признать недействительным. Это связано с изменением порядка назначения прокуроров в регионах страны.

Теперь кандидатов на должности прокуроров рассматривает Совет Федерации. Наоборот, освобождать от должности их будет президент России. Регионы больше не будут согласовывать кандидатов.