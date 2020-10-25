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8 смертей и более 200 новых случаев коронавируса отмечено за сутки в Алтайском крае

Новости
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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 207 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост дали следующие территории:  Барнаул – 56, Бийск – 34, Рубцовск – 22, Новоалтайск – 10, Камень-на-Оби, Мамонтовский, Поспелихинский районы –  по 7 заболевших, Алейск – 6, Заринск, Первомайский район – по 5 заболевших, Калманский, Кулундинский, Панкрушихинский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Косихинский, Новичихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Славгород,  Бийский, Благовещенский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Змеиногорский, Крутихинский, Локтевский, Романовский,Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 17 923  человека. По состоянию на 25 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 003 человека. амбулаторно  - 4 пациента. 5 800 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Кроме этого, 2 263 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 320 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 329 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.    

Всего на сегодня развернуто 5264 коек , к кислороду имеют подключение 2 489, с ИВЛ – 488. Свободных коек 678.    

Количество тяжелобольных – 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 143.  

За минувшие сутки умерло 8 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от тяжелого течения инфекции – 6.  За весь период умерло 710 человек , в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 343  человека; иные причины привели к смерти  – 363 человек; на экспертизе – 4 человека.    

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 624 169 человек, за прошедшие сутки – 6 125. 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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