Еще 11 человек умерло в Алтайском крае с коронавирусом за сутки

Новости 24.10.2020 16:29 239

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 206 новых случаев заболевания. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 79, Бийск – 18, Рубцовск – 15, Алейск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород, Первомайский район – по 8 заболевших, Локтевский район – 7, Заринск – 6, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Кытмановский районы – по 4 заболевших, Залесовский, Новичихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский район – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 17 716 человек, уже выздоровело – 15 097 человек. По состоянию на 24 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 913 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.

Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

Кроме этого, 2 167 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 309 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 312 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому. 5 799 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Всего на сегодня развернуто 5047 коек, к кислороду имеют подключение 2 486, с ИВЛ – 487. Резервных коек - 658.

За сутки умерло 11 человек. Непосредственно от коронавируса – 8. Другие причины привели к смерти 3 человек. За весь период умерло 702 человека, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 337 человек; иные причины смерти – 361 человек; на экспертизе – 4 человека.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 618 004 человек, за прошедшие сутки – 6 803.