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Барнаульцы ежемесячно более миллиона раз оплачивают проезд банковскими картами

Новости компаний
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В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта Сбербанк подвел итоги работы сервиса безналичной оплаты проезда. Ежемесячно фиксируется более миллиона оплат банковскими картами в общественном транспорте Барнаула. В сентябре в Сибири было зафиксировано более 10 миллионов оплат проезда банковскими картами.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 4-х городах Сибири. С ноября планируется проведение еще более десяти акций.

Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

«Технологии безналичной оплаты продолжают свое стремительное развитие. Сегодня удобные, безопасные и инновационные решениям помогают миллионам россиян с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Транспортный эквайринг Сбербанка работает уже на 900 транспортных средств в Барнауле и эти цифры продолжают увеличиваться».

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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