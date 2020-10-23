Медицинская палата Алтайского края благословила губернатора Виктора Томенко

Новости 23.10.2020 18:10 1016

В правительстве Алтайского края обсудили профилактику распространения коронавирусной инфекции в регионе. Специальное совещание губернатор провел с представителями медицинской палаты края. По сути, высокое собрание обвинило жителей в создании дефицита лекарственных средств.

«В связи с боязнью остаться без медпрепаратов многие граждане скупают лекарства впрок, тем самым формируют ажиотажный спрос на данную продукцию. Как подчеркнула главный врач пятой городского больницы Барнаула Ирина Вильгельм, необходимо усилить разъяснительную работу с населением, более масштабно тиражировать в СМИ и соцсетях социальную рекламу, чтобы напомнить гражданам правила поведения в сложной эпидситуации», - сообщает пресс-служба правительства края.

При этом медики рекомендовали разобщить пожилых людей, добиться, чтобы ребятишки не бегали к ним в гости, что противоречит русским традициям, но должно сохранить здооровье нации. Впрочем, они также заметили, что антиковидный указ Виктора Томенко «хороший», только исполнение страдает.

«Ваш указ содержит много хороших мероприятий, но исполнение страдает. И, к сожалению, мы это видели. Потом становятся виноватыми медицинские работники, становится виноватым власть, становится виноватым кто угодно, кроме меня любимого, который не соблюдал рекомендации», - заявила Ирина Вильгельм.

Впрочем губернатор пояснил, что готов и еще ужесточить антиковидные меры в регионе.

«Каждый день мы получаем новую информацию, анализируем меняющуюся обстановку. И, если, например, мы увидим, что торговые центры или кинотеатры, где ребятишки станут главными посетителями, пошли на нарушения, открылись полностью вместо того чтобы обеспечивать заполняемость на 50%, или если там не успевают соблюдать режим обработки и дезинфекции, значит будем принимать решения административные, ещё ужесточать ограничения», - отметил Виктор Томенко.

«Виктор Петрович, медицинская палата благословляет Вас на ужесточение мер охраны населения», - заявил заведующий отделением санитарной авиации Краевой клинической больницы Александр Кунгуров