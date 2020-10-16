Ослабление вертикали власти, учения вьючных лошадей и урезание расходов на PR – что ещё творилось в Сибири с 17 по 23 октября

Новости 23.10.2020 17:40 390

С 17 по 23 декабря в Сибирском федеральном округе прогресс заражения губернаторов коронавирусом достиг 50%, целая республика осталась без электроэнергии, а в самом крупном регионе зашаталась вертикаль власти. Об этом и многом другом читайте в еженедельной пятничной сводке «Политсибру».

Республика Хакасия

17 октября Глава республики Валентин Коновалов сообщил в своём Instagram, что получил положительный тест на коронавирус, и теперь уходит на амбулаторное лечение.

«Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме. Буду информировать вас о своем самочувствии. Берегите себя!», – написал губернатор.

Кемеровская область

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил, что, скорее всего, заразился коронавирусом. У губернатора и его жены одинаковые симптомы, при этом, у супруги Цивилёва подтвердился ковид. Если он подтвердится и у самого руководителя области, то он станет уже пятым заболевшим губернатором СФО. Таким образом, коронавирус поразит ровно половину глав сибирских регионов.

Красноярский край

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости восстановить вертикаль власти в Красноярском крае, поскольку «губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск». По словам Матвиенко, город бесплатно арендован «Норникелем» и из города-сада превратился в трущобы с изношенной инфраструктурой. Спикер пообещала представить доклад по ситуации в Норильске руководству страны. Ранее «Норникель» на выездном совещании членов СовФеда раскритиковал сам губернатор Красноярского края Александр Усс.

Республика Алтай

Укреплением власти занимается также Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Своим советником по внутренней политике он назначил служившего в КГБ и ФСБ политтехнолога и доктора исторических наук Валерия Барабанова. Напомним, недавно Хорохордин отправил в отставку своего заместителя Алексея Тюхтенева, курировавшего внутреннюю политику, после чего группа депутатов попыталась инициировать процедуру импичмента в отношении главы.

Ольга Сафронова и Юрий Нечаев. Также стало известно , что коронавирусом заразились градоначальники Горно-Алтайска (их там два)

Иркутская область

Иркутская область стала худшим регионом по обеспечению детей-сирот жильём. В очереди на квартиры стоит более 10 тысяч сирот, чей возраст уже превысил 18 лет. Напомним, ранее за тему обеспечения сирот жильём активно «взялся» Следственный комитет. Также плохая ситуация с жильём для сирот сложилась и в следующем регионе.

Алтайский край

Главным событием недели стал скандал со складируемыми в подвале барнаульской горбольницы №12 телами умерших от коронавируса, ожидающими очереди на вскрытие и потому не передаваемыми в морги. История вышла на федеральный уровень. Ситуацию прокомментировал даже член высшего совета «Единой России» и гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Также в правительстве региона заразились коронавирусом все четверо вице-губернаторов.

Омская область

Губернатор Александр Бурков, лечащийся на дому от коронавируса, распорядился передать часть машин из правительственного автопарка в распоряжение медицинских учреждений. После этого шага Telegram-канал «Политброкер» отметил повышение акций Буркова на бирже губернаторов. Кстати, в начале апреля глава Омской области уже выдавал правительственные автомобили в пользование, только не медикам, а волонтёрам.

Томская область

Депутаты гордумы Томска предложили оптимизировать расходы на пиар власти в СМИ. В проекте бюджета города на 2021 год на финансирование СМИ заложено 20,5 млн рублей, в то время как, например, для поддержки ТОСов предназначено всего 1,5 млн.

На областном уровне губернатор региона Сергей Жвачкин сохранил пост бизнес-омбудсмена за Валерием Падериным. Бизнес-омбудсмен при президенте России Борис Титов ранее потребовал отправить Падерина в отставку в связи с многочисленными жалобами на него от бизнес-сообщества. Напомним, что сложности со сменой бизнес-омбудсмена возникли недавно и в Алтайском крае.

Республика Тыва

Республика отметилась учениями с участием такого нетривиального армейского подразделения, как вьючно-транспортное. По легенде учений в труднодоступный горный район потребовалось доставить боеприпасы. Поскольку техника в заданный район выйти не могла, боеприпасы были доставлены при помощи 30 вьючных лошадей монгольской породы.

Также в Тыве, произошло отключение электроэнергии сразу во всём регионе. Впрочем, питание было быстро восстановлено.

Новосибирская область

В последнее время политологи прочили мэра Новосибирска Анатолия Локтя то в депутаты Госдумы, то в преемники Геннадия Зюганова. Однако сам Локоть заявил, что останется на посту градоначальника. Кроме того, он выступил против отмены прямых выборов мэра Новосибирска.