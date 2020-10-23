Что делать, если страховая отказывается от выплат по ОСАГО

Новости компаний 23.10.2020 16:50 288

Какие действия должен предпринять потерпевший в случае отказа страховщика в страховой выплате по договору ОСАГО, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Васильев и Лариса Амирова.

Принятие решения об отказе в страховой выплате, а равно ее осуществлении является обязанностью страховщика, предусмотренной п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО. При этом законность и обоснованность принятого страховщиком решения может быть оспорена потерпевшим в суде, но при условии обязательного соблюдения досудебного порядка урегулирования спора со страховщиком посредством обращения к финансовому уполномоченному.

Финансовый уполномоченный в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (далее - Закон N 123-ФЗ) рассматривает требования потребителей, вытекающие из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения в рамках ОСАГО. Обязательность досудебного обращения к финансовому уполномоченному обусловлена ст. 15, п. 8 ч. 1 ст. 19, ст. 25 Закона N 123-ФЗ, разъяснениями ВС РФ.

До обращения к финансовому уполномоченному потерпевший обязан обратиться к страховщику с заявлением, в котором должны быть указаны сведения, перечисленные в п. 5.4 Правил ОСАГО. Заявление может быть направлено страховщику в письменной или электронной форме (ч. 1 ст. 16 Закона N 123-ФЗ). Страховщик обязан рассмотреть заявление и направить потерпевшему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного требования в сроки, определенные в ч. 2 ст. 16 Закона N 123-ФЗ, а именно: в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, направленного в электронной форме по утвержденной стандартной форме, если со дня нарушения прав потерпевшего прошло не более 180 дней; или в течение 30 дней со дня получения заявления в остальных случаях.

Ответ на заявление потерпевшего направляется по адресу электронной почты потерпевшего, а при его отсутствии - по почтовому адресу (ч. 3 ст. 16 Закона N 123-ФЗ). После получения ответа страховщика об отказе (частичном отказе) в удовлетворении требований либо в случае неполучения ответа страховщика по истечении сроков рассмотрения заявления потерпевший вправе направить обращение финансовому уполномоченному.

Обращение может быть направлено на бумажном носителе или в электронной форме (в том числе через личный кабинет на официальном сайте финансового уполномоченного или через портал госуслуг). Требования к содержанию обращения определены ст. 17 Закона N 123-ФЗ.

По результатам рассмотрения обращения финансовый уполномоченный принимает решение о его полном или частичном удовлетворении или об отказе в его удовлетворении, - как правило, в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ему обращения, и в течение одного рабочего дня со дня принятия решение направляется (передается) потерпевшему. При отсутствии фактической возможности направить решение в форме электронного документа, а также по ходатайству потерпевшего решение вручается ему на бумажном носителе или направляется на почтовый адрес, указанный в обращении.

Порядок вступления в силу решения финансового уполномоченного и его исполнения страховщиком приведен в ст.ст. 23, 24 Закона N 123-ФЗ. За неисполнение финансовой организацией в добровольном порядке решения финансового уполномоченного (достигнутого с потребителем соглашения) суд на основании заявления потребителя взыскивает с финансовой организации в пользу потребителя штраф в размере 50% суммы требования потребителя, которое подлежало удовлетворению в соответствии с решением финансового уполномоченного (соглашением).

Если финансовым уполномоченным не принято решение по обращению потерпевшего по истечении установленного срока, или рассмотрение обращения прекращено по установленным законом основаниям, или в случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного потребитель вправе обратиться с иском непосредственно к финансовой организации в порядке гражданского судопроизводства в районный суд или к мировому судье в зависимости от цены иска.

На основании изложенного, для целей оспаривания решения страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты потребителю финансовых услуг в обязательном порядке нужно пройти вышеописанные процедуры досудебного урегулирования спора.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.