Обвиняемого по делу о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле отпустили домой

Новости 23.10.2020 18:30 243

Участника смертельной драки Михаила Старцева из Барнаула отпустили под домашний арест. Об этом сообщает МК на Алтае со ссылкой на свои источники. Заседание по делу Старцева прошло в суде Центрального района, следствие ходатайствовало о продлении срока содержания Старцева в СИЗО. Однако суд отклонил это ходатайство. В итоге мера пресечения избранная для обвиняемого – домашний арест.

Массовая драка в районе Старого базара Барнаула ночью 26 июля, в которой погиб 40-летний Павел Рохлов, вызвала широкий общественный резонанс. Первой свою версию происходящего рассказала вдова Светлана Рохлова. Затем в соцсетях появилась и позиция чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной которая в этот вечер была с боксером Михаилом Старцевым, нанесшим смертельный удар. Федерация бокса уже заявила, что спортсмен не является ее членом, а губернатор Алтайского края Виктор Томенко, что держит вопрос на контроле.