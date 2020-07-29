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Обвиняемого по делу о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле отпустили домой

Новости
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Участника смертельной драки Михаила Старцева из Барнаула отпустили под домашний арест.  Об этом сообщает МК на Алтае со ссылкой на свои источники.  Заседание по делу Старцева прошло в суде Центрального района, следствие ходатайствовало о продлении срока содержания Старцева в СИЗО. Однако суд отклонил это ходатайство. В итоге мера пресечения избранная  для  обвиняемого – домашний арест.

Массовая драка в районе Старого базара Барнаула ночью 26 июля, в которой погиб 40-летний Павел Рохлов, вызвала широкий общественный резонанс. Первой свою версию происходящего рассказала вдова Светлана Рохлова. Затем в соцсетях появилась и позиция чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной которая в этот вечер была с боксером Михаилом Старцевым, нанесшим смертельный удар. Федерация бокса уже заявила, что спортсмен не является ее членом, а губернатор Алтайского края Виктор Томенко, что держит вопрос на контроле.

Камеры и полицейские. Власти усилят меры безопасности на Старом базаре после смертельной драки

Камеры и полицейские. Власти усилят меры безопасности на Старом базаре после смертельной драки

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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