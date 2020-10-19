Мэры Алтайских городов считают, что основной путь распространения коронавируса связан со школами и детсадами

Новости 23.10.2020 14:50 566

К такому выводу пришел мэр Заринска Виктор Азгалдян во время видеоселектора с главами крупных городов региона 22 октября. Еще один фактор – объекты с массовым пребыванием людей.

В Заринских образовательных учреждениях лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 16 человек, в том числе 10 школьников, 1 дошкольник, 3 педагога и 2 воспитателя. По контакту с заболевшим переведены на «дистант» 6 классов и закрыта на карантин группа в детском саду. В городе работает ковидный госпиталь, в котором проходят лечение 137 человек. В настоящее время ведется подготовка к открытию дополнительного госпиталя на базе поликлиники в селе Сорокино.

В Новоалтайске количество заболевших среди школьников и педагогов составляет по 10% В Рубцовске на карантине в настоящее время находятся 2 группы в 2 детских садах. По причине заболеваемости педагогов и учащихся на дистанционном обучении находятся 276 учащихся 11 классов.

В Бийске на карантин закрыты 40 классов. Из 22 тысяч учащихся - 1924 (9%) заболели ОРВИ, из них 45 - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Болеют 136 педагогов (12%), в том числе 52 – заразились коронавирусом. В детских садах 9 групп на карантина, COVID-19 подтвержден у 1 ребенка и 25 воспитателей.

В Барнауле детские сады посещают только чуть более половины воспитанников. Закрыты 65 групп в 45 детских садах: 8 групп по причине COVID-19, 57 групп - ОРВИ. В школах учебный процесс ведется в очном режиме. По причине COVID-19 переведены на удаленный режим обучения 13 классов, в связи с ОРВИ в 5 школах объявлены досрочные каникулы и в 24 классах приостановлен учебный процесс. На больничном находятся 15,7% педагогов, сообщает пресс-служба региона.