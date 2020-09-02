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На ремонт котлов ТЭЦ Ярового направлено почти 23 млн рублей

Новости
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Три тендера на ремонт котлов ТЭЦ Ярового, общей стоимостью 22,8 млн рублей, размещены на сайте госзакупок 23 октября.

На котёл №7 выделяется 6,4 млн рублей, котёл №9 – 8,7 млн, котёл №10 – 7,7 млн. Срок окончания подачи заявок на участие – 9 ноября. Заказчиком выступает МУП ЯТЭК, в управлении которого находится станция с момента введения в Яровом режима ЧС, действующий уже почти год.

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В сентябре глава алтайского Минстроя Иван Гилёв сообщил, что Яровое не получило паспорт готовности к отопительному сезону. Чуть ранее министр энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка отмечал, что режим ЧС нужен, в том числе, для того, чтобы оперативно принимать решения по закупкам.

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Новости

Из краевого бюджета на этот проблемный объект выделено уже более 175 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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