Экспорт продукции АПК из Алтайского края в 2020 году вырос на 13,7%

Новости 23.10.2020 12:55 327

Экспорт продукции АПК из Алтайского края за январь-август 2020 года составил $182,8 млн. Это на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, передаёт Алтайпищепром.

В августе отгрузки увеличились почти на 30% за счет злаков, масложировой и прочей продукции. На 27,4% вырос экспорт пищевой продукции, масложировой продукции – на 18,8%, рыбы – на 24,6%, прочей – на 20,1%. Драйвером экспорта стали подсолнечное и рапсовое масла, поставки которых в стоимостном выражении составили по 13 миллионов долларов. Вдвое выросли отгрузки соевых бобов, в 1,3 раза – семян рапса, в 1,4 – зернобобовых.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко указал, что пандемия негативно повлияла на все направления российского экспорта, за исключением, как раз, сельского хозяйства, выросшего за 9 месяцев на 14%. При этом, импорт сельхозпродукции сократился на 1,6%.

«Конечно, в значительной степени помог быстрый выход Китая из «коронокризисного пике» и рост объема закупок с их стороны, достигший 2,8 млрд долларов, однако надо понимать, что сельское хозяйство имеет те преимущества, которые были упомянуты выше, и акцент на которые следует делать российским экспортерам в ближайшей перспективе, чтобы максимально эффективно «отыгрывать» рынки, которые формирует изменяющаяся мировая конъюнктура», – подчеркнул учёный.

Что касается сои, то Telegram-канал «Агрономика» отмечает, что в четвёртом квартале в Китае ожидаемо возник её дефицит. В рамках торговой войны с США госкомпании КНР прекратили закуп сои (и, кстати, свинины) в Америке и Бразилии. Теперь миллиардные контракты могут достаться, в том числе, и России.

По данным Минсельхоза РФ, оборот сельхозтоварами между Россией и КНР с января по сентябрь 2020 года вырос на 9% к прошлому году и достиг $3,8 млрд.