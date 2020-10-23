Сергей Белоусов: Модельные законы открывают новые возможности для совершенствования законодательства государств – участников МПА СНГ.

Новости 23.10.2020 13:23 346

22 октября 2020 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи.

Члены комиссии уточнили предметы ведения комиссии, обсудили вопросы реализации Перспективного плана модельного законотворчества на 2020 – 2022 годы, а также использование модельных законодательных актов, принятых МПА СНГ по инициативе комиссии в развитии законодательства стран-участников в сфере аграрной политики, природных ресурсов и экологии.

С.Белоусов представил модельный закон «О ликвидации накопленного экологического ущерба», направленный на совершенствование национальной законодательной базы в государствах-участниках СНГ с целью сокращения на территориях государств – участников СНГ объемов загрязнений, накопленных в результате прошлой экономической и иной деятельности.

В своем выступлении С.Белоусов предложил коллегам одобрить проект модельного закона и отметил, что это четвертая доработанная версия проекта, в которой постарались учесть все замечания и предложения, поступившие из профильных комитетов и комиссий парламентов государств – участников МПА СНГ. Экологическая ситуация в государствах – участниках Содружества Независимых Государств в результате активной хозяйственной деятельности в советский период и антропогенного воздействия на окружающую среду вызывает сегодня серьезную обеспокоенность и требует внедрения новых подходов в практику ликвидации ранее накопленного экологического ущерба, том числе, через инструменты государственно-частного партнерства, -сообщил сенатор.

Модельным законом определяются правовые механизмы для ликвидации накопленного экологического ущерба, закрепляются полномочия органов государственной власти, унифицируется терминологическая база. «Этот модельный закон мы давно ждали и будем рекомендовать его к принятию на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Нет сомнений, он откроет новые возможности для развития и совершенствования законодательства в области ликвидации накопленного вреда, как между государствами, так и внутри национального законодательства»-добавил С.Белоусов.

Кроме того, повестка заседания Комиссии включала в себя обсуждение модельных законов «О развитии и охране горных территорий», «О государственных информационных системах в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности», «О зерне», «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Сергей Белоусов также рассказал о планах комиссии по участию в IX Невском международном экологическом конгрессе «Мировой опыт сохранения и приумножения природных ресурсов», проведение которого запланировано весной 2021 года в Санкт-Петербурге.