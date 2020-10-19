Профсоюзы добились продления «ковидных» доплат медикам

Новости 23.10.2020 11:50 300

«Ковидные» доплаты продлены на следующий год, а механизм их начисления изменится по просьбам профсоюзов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Администрирование «коронавирусных» доплат медикам теперь будет осуществляться на федеральном уровне. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что система оплаты станет более справедливой и «будет основана на учете времени, потраченном каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией». Звучит несколько странно, учитывая, что как раз въедливое вычисление минут вызвало ранее резкое недовольство сотрудников медучреждений, а президент России Владимир Путин потребовал эту практику прекратить.

Кроме того, сообщается, что не обсуждалось еще одно требование медиков — о расширении категорий работников, имеющих право на доплаты. Между тем, для Алтайского края этот вопрос является весьма злободневным – «Политсибру» ранее уже писал о том, то бийские медики поставили властям Алтайского края ультиматум с требованием включить их в перечень получателей доплат. В противном случае они пообещали отказаться от ночных дежурств.