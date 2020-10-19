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Профсоюзы добились продления «ковидных» доплат медикам

Новости
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«Ковидные» доплаты продлены на следующий год, а механизм их начисления изменится по просьбам профсоюзов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Администрирование «коронавирусных» доплат медикам теперь будет осуществляться на федеральном уровне. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что система оплаты станет более справедливой и «будет основана на учете времени, потраченном каждым сотрудником на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией». Звучит несколько странно, учитывая, что как раз въедливое вычисление минут вызвало ранее резкое недовольство сотрудников медучреждений, а президент России Владимир Путин потребовал эту практику прекратить.

Кроме того, сообщается, что не обсуждалось еще одно требование медиков — о расширении категорий работников, имеющих право на доплаты. Между тем, для Алтайского края этот вопрос является весьма злободневным – «Политсибру» ранее уже писал о том, то бийские медики поставили властям Алтайского края ультиматум с требованием включить их в перечень получателей доплат. В противном случае они пообещали отказаться от ночных дежурств.

Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ поставили алтайскому Минздраву ультиматум

Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ поставили алтайскому Минздраву ультиматум

Новости

Врачи инфекционного отделения бийской ЦГБ отказываются от ночных дежурств из-за отсутствия «ковидных» доплат

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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