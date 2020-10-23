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Привычно высокий рост: в Алтайском крае за сутки заразилось 204 человека, умерло – 12

Новости
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В Алтайском крае за минувшие сутки 204 человека заразились коронавирусом. Умерли – 12 (от ковида – 7), выздоровели – 148. Об этом сообщает региональный оперштаб.  

На 23 октября в инфекционных госпиталях лежат 1 908 человек с коронавирусом, 2 115 – с похожей на него пневмонией и 283 – по иным обстоятельствам. Ещё 1 368 пациентов с пневмонией долечиваются на дому. 5 837 человек болеют бессимптомно. Количество тяжелобольных пациентов достило 377,  на ИВЛ находятся 139 из них.

В крае развернуто 4805 коек (за сутки +80), кислородом оснащены 2 395, ИВЛ – 468. Свободными остаётся 499 коек.      (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Из 17 510 заболевших: 5379 – у больных внебольничной пневмонией, 6 401 – у заболевших ОРВИ, в 5 730 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 611 241 человек, за прошедшие сутки – 6 577.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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