Виновата ли система маркировки препаратов в дефиците лекарств в Алтайском крае?

Новости 23.10.2020 12:20 516

Острая нехватка лекарственных средств обсуждается в социальных сетях. Причем, судя по всему, проблема актуальна не только для Алтайского края. Одной из причин, которая повлияла на наличие препаратов в аптеках названа новая система маркировки лекарственных средств.

Пусть не мучают фармацевтов

В социальных сетях распространена переписка двух девушек, одна из которых представлена как фармацевт из Санкт-Петербурга. Вот что она пишет:

«Мы живем в такой стране, в которой в период пандемии решили ввести обязательную программу регистрации препаратов через сайт «Честный знак.рф» Расскажите людям, пусть не мучают больше фармацевтов дурацкими вопросами: почему нет? А что мне делать? Ситуация такая каждый препарат должен иметь QR-код и каждая упаковка должна быть зарегистрирована в честном знаке. Поясняю приемку товара: ты сканируешь каждую упаковку по штрих-коду и QR-коду. Каждую! Потом закрываешь накладную и ждешь ответа из Честного знака, что препараты зарегистрированы в твоей аптеке (до 10 дней), а товар в это время просто лежит и ты не можешь его продать. Затем ты получаешь ответ и (о чудо!) наконец-то можешь его продать сканируя опять же каждую коробочку по двум кодам».

Девушка говорит, что это, якобы, привело к удорожанию препаратов, а также уходе с рынка препаратов дешевле 50 рублей. Кроме того аптекам становится еще более невыгодно покупать дешевые препараты, так как «выхлопа с них – рубль, а геморроя на и времени на приемку товара убьешь несоизмеримо больше».

Девушка полагает, что в период пандемии именно эта система мешает отгрузить в аптеки «миллион коробок».

Обратились в правительство России

Аналогичным образом считает и депутат Госдумы от ЛДПР, которая курирует Алтай, Елена Строкова.

«В Алтайском крае, пожалуй , нет ни одной семьи , которая бы не столкнулась с проблемой покупки лекарственных препаратов для лечения ОРВИ и ковида. И проблема не только и не столько в их отсутствии, а в новой системе маркировки: МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов). То есть лекарства на складах есть, а оприходовать и продать их покупателю аптеки не могут. Многочисленные обращения и возмущения в социальных сетях жителей Алтайского края послужили катализатором для моего обращения и моих коллег - депутатов ГД Фракции ЛДПР к зампредседателя Правительства России Татьяне Голиковой. Основная цель нашего обращения, решить проблему с нехваткой противовирусных и антибиотиков в аптеках для обычного покупателя. Мы просим Татьяну Алексеевну о введении временного моратория на действие системы МДЛП до момента стабилизации эпидемиологической обстановки. Если в крупных городах данная система ещё как-то работает, то в отдалённых сёлах того же Алтайского Края, где интернет есть не везде - сейчас не самое лучшее время вводит эту новую Систему маркировки. Наша общая задача - обеспечить необходимыми лекарствами каждого жителя края, кому они действительно необходимы», - говорит она.

Ажиотаж и наслоение

Однако система обязательной маркировки препаратов в обязательном порядке начала работать с 1 июля. До этого времени аптеки Алтайского края (как и в ряде других регионов) входили в нее в качестве эксперимента и отработки схемы. При этом обязательная маркировка препаратов для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН) началась еще в ноябре 2019 года. Однако нехватка препаратов стала в Алтайском крае ощущаться со второй половины сентября.

Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю Виктор Зайцев пояснил «Политсибру», что обязательная маркировка накладывает определенный отпечаток на ситуацию, однако не является основной причиной недостатка лекарств в аптеках.

«Основной причиной все же наслоение сезонного подъема ОРВИ на ковид и ажиотажный спрос».

Он пояснил, что ажиотаж сформирован как истинным увеличением спроса на препараты (то есть в связи с заболеванием и назначением лечения), так и самолечением.

«На данный момент отмечаются проблемы с доступностью первичной медицинской помощи. Плюс достаточно напряженная информационная обстановка, в том числе с помощью масс-медиа. Люди напуганы, в этой связи обращаемость в поликлиники увеличилась. Все кто раньше предпочитал лечиться сам, идут в поликлинику. Это хорошо. Однако, часто люди идут просто в аптеку и скупают все, что можно включая антивирусные и антибактериальные препараты. Есть случаи, когда по одному рецепту у нас покупалось несколько коробок препарата. По сути у нас люди часто выполняют мелкий опт. Аптеки говорят, что поставки есть, но они малы. Препаратов, которые к ним поступают хватает на 15-20 минут работы», - рассказал Виктор Зайцев.

При этом, он уточнил, что поставка лекарственных средств - это процесс с долгосрочным планированием и заключением контрактов. С оптовиками контракты заключены на год. Соответственно исходя из этих планов крупные оптовики подавали заявки производителям. А сейчас потребность в лекарствах серьезно увеличилась.

Ситуация примерно та же, что возникла весной с масками (только хуже поскольку речь идет о лекарствах) – спрос возник, а предложений не было. Сейчас это реалии всей страны.

При этом Виктор Зайцев не отрицает, что некоторые наслоения дает и сама система МДЛП – она не справляется с повышенным спросом, плюс нужно учитывать, как работают в ней все участники мониторинга.

«Кто-то где-то не то ввел. В результате некие процедуры регистрации запаздывают и действительно получается, что физически препарат есть, но продать его невозможно, так как он еще не введен в систему. Мы ежедневно мониторим крупные аптечные сети, собираем проблемы, которые возникают в работе с системой и направляем в центральный аппарат, чтобы они решались в режиме онлайн», - пояснил он.

В настоящее время в систему обязательного мониторинга лекарственных препаратов вошло 93% аптек Алтая. Власти региона пытаются решить эту проблему: обращение к федеральным оптовым компаниям, занимающимся поставками лекарственных средств, направил губернатор края Виктор Томенко. Однако, по данным «Политсибру» из 22 оптовиков, занимающихся поставкой лекарственных средств, только 2 работают с розничными сетями – то есть аптеками (остальные работают через тендеры). Заставить их выполнять эту работу нельзя. Так что Алтайский край в большинстве своем получает лекарственные средства от оптовиков, работающих в других регионах.