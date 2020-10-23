Московский политолог прокомментировал ситуацию с трупами в подвале барнаульской больницы

Новости 23.10.2020 10:30 1456

Член высшего совета «Единой России» и гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) Дмитрий Орлов прокомментировал ситуацию с трупами в подвале барнаульской горбольницы №12 в своём Telegram-канале.

Он заявил, что региональные власти должны общаться с людьми, а не реагировать на факты недовольства в соцсетях постфактум.

«Трупы умерших от коронавируса в подвале больницы в Барнауле, в мешках, на полу, без вскрытия, - это страшно и само по себе. Но страшнее то, что региональная власть признает это и реагирует на это только постфактум, после колоссального недовольства в соцсетях. Если нет нормальной коммуникации, если не говорить с людьми в трудную минуту - они обязательно ответят. На выборах и не только. Власть всегда должна помнить об этом», – указал политолог.

Он добавил, что Алтайский край – не единственный регион, из которого поступают сообщения о складируемых в больницах телах, аналогичные сообщения поступали из Ростовской и Свердловской областей.