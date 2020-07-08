Задержанный в Алтайском крае пособник ИГИЛ* получил 12 лет строгого режима

Новости 23.10.2020 9:45 388

1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил 22-летнего гражданина Таджикистана к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности ИГИЛ, передаёт пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В июне подсудимый предоставлял террористам фотографии объектов социальной инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием граждан в Барнауле. После этого он попытался вылететь в Сирийскую Арабскую Республику с целью вступить в ИГИЛ, однако, был задержан оперативиками УФСБ России по Алтайскому краю. Видео есть здесь.

Суд признал гражданина Таджикистана виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и пособничестве ей, и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 из них в тюрьме, а в дальнейшем – в исправительной колонии строгого режима.

*Террористическая организация, запрещена в РФ