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Алтайский проектировщик требует 5,5 млн с застройщика, планировавшего засыпать барнаульский Ковш

Новости
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20 октября арбитражный суд назначил к разбирательству дело по иску ООО «Алтайгражданпроект» к ООО «Акватория» на сумму свыше 5,5 млн рублей.

ООО «Акватория» известно своими планами по засыпке части барнаульского Ковша, о чём неоднократно писал «Политсибру». Именно «Акватория» построила на берегу Ковша ЖК «Новая пристань», жильцы которого недавно пожаловались на то, что жильё оказалось некачественным.

Проектировщик требует с застройщика 5,5 млн рублей. Половину из них (2,6 млн) составляет просроченный основной долг, более 500 тысяч – пеня по нему, а остальные 2,4 млн – понесённые «Алтайгражданпроектом» убытки.

Заявление было подано ещё 17 сентября, однако к производству принято лишь 30 сентября. При этом суд сразу же отклонил требования проектировщика о принятии обеспечительных мер (аресте счетов и имущества ответчика), сочтя их необоснованными.

Следующее заседание назначено на 1 декабря 2020 года.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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