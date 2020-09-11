Алтайский проектировщик требует 5,5 млн с застройщика, планировавшего засыпать барнаульский Ковш

Новости 22.10.2020 18:20 339

20 октября арбитражный суд назначил к разбирательству дело по иску ООО «Алтайгражданпроект» к ООО «Акватория» на сумму свыше 5,5 млн рублей.

ООО «Акватория» известно своими планами по засыпке части барнаульского Ковша, о чём неоднократно писал «Политсибру». Именно «Акватория» построила на берегу Ковша ЖК «Новая пристань», жильцы которого недавно пожаловались на то, что жильё оказалось некачественным.

Проектировщик требует с застройщика 5,5 млн рублей. Половину из них (2,6 млн) составляет просроченный основной долг, более 500 тысяч – пеня по нему, а остальные 2,4 млн – понесённые «Алтайгражданпроектом» убытки.

Заявление было подано ещё 17 сентября, однако к производству принято лишь 30 сентября. При этом суд сразу же отклонил требования проектировщика о принятии обеспечительных мер (аресте счетов и имущества ответчика), сочтя их необоснованными.

Следующее заседание назначено на 1 декабря 2020 года.