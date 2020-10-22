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Под ковидный госпиталь в Барнауле планируется отдать недостроенный торговый центр

Новости
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В Барнауле ковидный госпиталь планируется развернуть  на базе одного из торговых центров по улице Балтийская, 34. Оно еще не введено в эксплуатацию,   поэтому предварительно там нужно провести ряд работ. По данным «Политсибру», все эти работы начнутся уже в ближайшее время.

Собственник площадки – предприниматель Андрей Комяков рассказал "Толку", что не возражает против размещения в ТЦ ковидного госпиталя. Более того,  он намерен передать минздраву необходимые площади бесплатно и даже самостоятелдьно оплачивать «коммуналку».

По данным ИА "Красная весна",  первый этаж здания – порядка 10 тысяч квадратов,  разместить там можно около 500 коек.   На данный момент  здание можно подключить к тепло и водоснабжению,  однако там еще нет системы вентиляции,  не залиты полы и часть строительных и отделочных работ.

Напомним,  в правительстве края  приняли решение об ограничении плановой медицинской помощи.   Высвободившиеся врачи  будут заниматься помощью коронавирусным пациентам.

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Соответствующий документ поручено подготовить минздраву

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ТОЛК

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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