Под ковидный госпиталь в Барнауле планируется отдать недостроенный торговый центр

Новости 22.10.2020 17:30 598

В Барнауле ковидный госпиталь планируется развернуть на базе одного из торговых центров по улице Балтийская, 34. Оно еще не введено в эксплуатацию, поэтому предварительно там нужно провести ряд работ. По данным «Политсибру», все эти работы начнутся уже в ближайшее время.

Собственник площадки – предприниматель Андрей Комяков рассказал "Толку", что не возражает против размещения в ТЦ ковидного госпиталя. Более того, он намерен передать минздраву необходимые площади бесплатно и даже самостоятелдьно оплачивать «коммуналку».

По данным ИА "Красная весна", первый этаж здания – порядка 10 тысяч квадратов, разместить там можно около 500 коек. На данный момент здание можно подключить к тепло и водоснабжению, однако там еще нет системы вентиляции, не залиты полы и часть строительных и отделочных работ.

Напомним, в правительстве края приняли решение об ограничении плановой медицинской помощи. Высвободившиеся врачи будут заниматься помощью коронавирусным пациентам.