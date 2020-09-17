Стало известно, за счёт каких территорий планируется расширить Тигирекский заповедник на Алтае

Новости 22.10.2020 16:10 337

В Тигирекский заповедник планируют включить 5% территории Чарышского района и часть Курьинского. Расширение особо охраняемой природной территории (ООПТ) проводится в рамках нацпроекта «Экология». Местные жители ранее высказывали опасения, связанные с проектом расширения ООПТ, однако на прошедшем в конце минувшей недели совещании они были развеяны, передаёт пресс-центр заповедника.

Руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков рассказал, что используемые населением земельные участки в заповедник не войдут. В заповедную зону будет включено 35 тысяч га земли Чарышского района и 8,8 тысяч га – Курьинского. Большую часть прироста даст уже существующий здесь заказник, площадью 24 тысячи га. Значительная доля территории расширения входит в приграничную полосу, где и так действует определенный режим ограничений. Расстояние от ближайших используемых территорий до планируемых границ ООПТ составит порядка 2 км.

Директор Государственного природного заповедника «Тигирекский» Павел Голяков сообщил, что территория расширения представляет собой высокогорные природные комплексы, труднодоступные участки. Вблизи располагается одна пасека, но она не попадает в заповедник. Населенные пункты Усть-Ионыш и Алексеевка также не входят в расширение. Все участки расположены на левобережье реки Иня, там нет никаких хозяйствующих субъектов.