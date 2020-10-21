Сенатор Белоусов обсудил с вице-премьером РФ проблемы городских лесов

Новости 22.10.2020 16:50 238

На 490-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» на тему «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» с докладом выступила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного края Сергей Белоусов обратился к вице-премьеру с просьбой прокомментировать ситуацию с практикой нецелевого использования городских лесов.

Сенатор заметил, что в соответствии с действующим законодательством в городских лесах запрещено использовать токсичные химические препараты, охотиться, вести сельское хозяйство, добывать полезные ископаемые, строить и использовать объекты капитального строительства. Кроме того, Лесной кодекс запрещает изменять границы земель, что может привести к сокращению площади зеленых территорий. Также в этих местах запрещена свалка мусора.

"Однако, реализуя глобальные проекты в области развития городской инфраструктуры и капитального строительства мы зачастую забываем о рекреационной функции городских лесов. Хозяйственная деятельность создает реальную угрозу потери городского леса как места отдыха и естественной защиты от загрязнения окружающей среды, приводит к невозможности рационального использования городских лесов", - подчеркнул парламентарий.

Только в Барнауле городские леса занимают 4500 га, из них 400 га - хвойные, уточняет сенатор, однако, отмечается тенденция к сокращению их площади. Для всей страны и для каждого субъекта РФ в отдельности важно сохранить средообразующие, защитные, оздоровительные и иные полезные функции городских лесов, защитить их от уничтожения, не допустить нарушений конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.

С тем, что проблем тут достаточно согласилась и Виктория Абрамченко и они все известны. Она обратилась к сенаторскому корпусу помочь в формулировках конкретных поправок к целому ряду федеральных законов, которые планируются к принятию в рамках "дорожной карты", утвержденной во исполнение поручения главы государства.

Также Виктория Абрамченко прокомментировала вопрос сенатора о возможном сокращении расходов бюджета в сфере лесного хозяйства, уточнив, что, несмотря на обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, по ГРБС Рослесхоз удалось обеспечить сокращение лишь в объеме 2,3%, а не 10%, как по многим другим отраслям, и пообещала, что это сокращение не затронет объемы субвенций, которые будут доведены до субъектов Российской Федерации. Кроме того, отметила вице-премьер, в рамках нацпроекта "Экология" предусматривается финансирование таких направлений как: питомники, обеспечение федеральным финансированием мероприятий по лесоустройству, и направление, связанное с цифровизацией –ЛесЕГАИС 2.0.