Четыре зампреда правительства Алтайского края заразились коронавирусом

Новости 22.10.2020 15:02 917

Четыре вице-премьера алтайского правительства проходят лечение от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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Так, коронавирус выявлен у заместителя председателя правительства по вопросам внутренней политики, культуры и спорта Дениса Губина и аграрного зама Александра Лукьянова. Ковид подтвердили у вице-премьера, курирующего медицину, образование и социальных защиту Игоря Степаненко, а также "промышленно-строительно-траспортного" зама Александра Климина.

Известно, что часть из них находятся в ковидном госпитале.

Их обязанность перераспределили между тремя другими заместителями: Иваном Кибардиным, Данилом Ситниковым и Виталием Снесарем.

Напомним, коронавирусом уже переболел и сам губернатор, глава правительства Виктор Томенко.