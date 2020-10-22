11 умерло, 203 заразилось: как по Алтайскому краю шагает ковид

Новости 22.10.2020 14:32 1014

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 206 пациентов, умерло 11 человек, из них 7 – от COVID-19, передаёт региональный оперштаб.

На 22 октября в инфекционных госпиталях лежат 1 864 человека с коронавирусом, 2 079 пациентов с похожей на него пневмонией и 281 человек – по иным обстоятельствам. Количество тяжелобольных составляет 364 человека, из них к аппаратам ИВЛ подключены 137. Лечит пневмонию дома 1 241 пациент. 5 779 "бессимптомников" находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. В крае развёрнуто 4725 коек, свободна 501.

Из 17 306 заболевших: 5 330 – у больных внебольничной пневмонией, 6 258 – у заболевших ОРВИ, в 5 718 случаях – бессимптомное течение.Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 604 664 человека, за прошедшие сутки – 6 783.