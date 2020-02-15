ФСБ вычислила алтайского хакера, ломавшего сайты госучреждений по всей Сибири

Новости 22.10.2020 14:17 452

Сотрудники УФСБ России по Республике Алтай вычислили хакера, атаковавшего сайты госучреждений по всей Сибири, передаёт sm.news.

Ранее неизвестный киберпреступник атаковал сайты государственных учреждений различных регионов Сибирского федерального округа. Какие именно учреждения подвергались атакам, не уточняется. Хакер блокировал владельцам и посетителям их сайтов доступ к информации, а также ломал защиту.

Сотрудники республиканского УФСБ установили, что атаки производились местным сисадмином, который совершал их прямо с рабочего места, пользуясь служебным компьютером. В настоящее время в отношении «взломщика» возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.