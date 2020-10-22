Ковидный госпиталь в Барнауле временно возглавила главврач ЦРБ

Новости 22.10.2020 13:30 915

В Барнаульской горбольнице №12 одновременно коронавирусной инфекцией с осложнениями заболел главврач Сергей Воронкин и начмед Елена Можевикина.

Однако в больнице расположен ковидный госпиталь, в котором одновременно находится до 600 пациентов, требующих интенсивной помощи.

«Учитывая мощность госпиталя, объемы оказания медицинской помощи и количество тяжелых пациентов, с целью администрирования, оперативного решения вопросов маршрутизации, госпитализации, управления коечным фондом и мониторинга своевременности и качества оказания помощи приказом Министерства здравоохранения Алтайского края с 18.10.2020 временно исполняющим обязанности главного врача вышеназванной больницы была назначена главный врач КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» Жанна Бубнова», сообщает пресс-служба региона со ссылкой на Минздрав.