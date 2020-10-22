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Ковидный госпиталь в Барнауле временно возглавила главврач ЦРБ

Новости
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В Барнаульской горбольнице №12 одновременно  коронавирусной инфекцией с осложнениями заболел главврач Сергей Воронкин и начмед Елена Можевикина.

Однако в больнице расположен ковидный госпиталь, в котором одновременно находится до 600  пациентов, требующих интенсивной помощи.  

«Учитывая мощность госпиталя, объемы оказания медицинской помощи и количество тяжелых пациентов, с целью администрирования, оперативного решения вопросов маршрутизации, госпитализации, управления коечным фондом и мониторинга своевременности и качества оказания помощи приказом Министерства здравоохранения Алтайского края с 18.10.2020 временно исполняющим обязанности главного врача вышеназванной больницы была назначена главный врач КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» Жанна Бубнова»,  сообщает  пресс-служба региона со ссылкой на Минздрав.  

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Автор: Политсиб.ру

Фото: "Первомайский вестник"

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