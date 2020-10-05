Четвёртым будешь? Губернатор Кузбасса уверен, что заболел коронавирусом

Новости 22.10.2020 12:12 432

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил в своём Instagram, что заболел. У его жены подтвердился коронавирус, а у самого Цивилёва наблюдаются точно такие же симптомы, как у супруги.

«У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому. Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Берегите себя и близких, не болейте!», – написал глава Кузбасса.

Он добавил, что продолжает работать дистанционно и в качестве основных задач правительства в настоящее время назвал необходимость снять лишнюю нагрузку с врачей и обеспечить регион необходимыми медпрепаратами. На эти обстоятельства жалуются жители в многочисленных комментариях под постом губернатора.

Напомним, если у Сергея Цивилёва подтвердится коронавирус, то он станет четвёртым заболевшим среди сибирских губернаторов. Глава Тувы Шолбан Кара-оол переболел дважды, недавно выписался из клиники алтайский губернатор Виктор Томенко, а возглавляющий Омскую область Александр Бурков уже третью неделю находится на больничном.