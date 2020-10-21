РАН подтвердила основания для присвоения Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Новости компаний 22.10.2020 12:35 287

Российская академия наук в ответ на обращение Губернатора Алтайского края Виктора Томенко подготовила экспертное заключение о наличии оснований для присвоения городу Барнаулу почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об этом рассказала депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

«РАН подготовила экспертное заключение о наличии оснований для присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» Барнаулу. Российская академия наук подтверждает, что «промышленные предприятия и жители Барнаула внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой̆ Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый̆ трудовой героизм и самоотверженность», - рассказала Кувшинова.

Напомним, весной этого года Барнаульское местное отделение «Единой России» и Барнаульский совет ветеранов предложили администрации краевой столицы участвовать в проекте «Город трудовой доблести» и инициировали кампанию по сбору подписей в поддержку Барнаула. Само звание было учреждено в марте Президентом России Владимиром Путиным.

В регионе работает онлайн-проект ДоблестьАлтая.рф на котором, все желающие могут ознакомиться со справочной информацией о вкладе городов Алтайского края в Великую Победу. Было также организовано голосование, за присвоение звания «Город трудовой доблести» одному из четырех городов Алтайского края: Барнаулу, Бийску, Рубцовску или Новоалтайску.

После того, как администрация Барнаула оформила официальные ходатайства в Алтайское краевое Заксобрание и в Правительство региона, члены Президиума регионального политсовета «Единой России» рекомендовали фракции партии в АКЗС поддержать ходатайство мэрии.

В августе, во время очередной сессии АЗКС, парламентарии поддержали предложение единороссов о присвоении краевой столице почетного звания.

Теперь, после получение экспертного заключения РАН, регион должен направить полный пакет документов вместе с ходатайством в федеральный оргкомитет «Победа», где и будет принято окончательное решение. В дальнейшем Региональное отделение партии намерено добиваться высокого звания для еще трех населенных пунктов Алтая.