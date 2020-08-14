Краткие итоги миграции в Алтайском крае за январь-август 2020 года

Новости 22.10.2020 11:40 364

С начала 2020 года резких миграционных колебаний в Алтайском крае не отмечено. Выбывающие жители замещаются приезжими из стран СНГ. Это следует из данных Алтайкрайстата за январь-август.

Общий миграционный прирост составил 201 человек. Это, практически, в пределах статистической погрешности. Покинуло регион немногим более 23 тысяч человек, однако почти столько же приехало на их место.

В другие регионы России уехало 17,7 тысяч жителей края, однако 14,7 тысяч человек прибыли им на смену. Таким образом, отток людей из Алтайского края в пределах РФ составил три тысячи человек (3039). Эта потеря восполнилась притоком мигрантов из-за рубежа.

Приток мигрантов из-за рубежа, произошёл за счёт жителей стран СНГ. Из них приехали почти восемь тысяч человек, а уехали – менее пяти. Общий прирост составил 3259 человек. Что касается стран дальнего зарубежья, то здесь наблюдается небольшой отток. В Россию прибыло 417 человек, а уехало – на 19 человек больше.