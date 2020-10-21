Предприниматели Алтайского края стали в пять раз чаще использовать сервис таргетированной SMS-рассылки

Новости компаний 22.10.2020 11:05 161

МТС проанализировала спрос на цифровые сервисы с начала 2020 года в Алтайском крае. Пятикратный рост отмечается в отношении сервиса, позволяющего предпринимателям самостоятельно проводить таргетированную SMS-рассылку.

Все чаще с начала апреля предприниматели края предпочитают быстрые и адресные коммуникации с узкими целевыми аудиториями, которые являются наиболее эффективными. Сервис «МТС Маркетолог» позволяет бизнесу рассказать о новых услугах, акциях и бонусных программах с учетом геолокации, пола, возраста и интересов потенциально заинтересованной аудитории.

Наибольший спрос на сервис зафиксирован в июне, когда в регионе стартовал туристический сезон. Этим объясняется его востребованность среди владельцев ресторанного и туристического бизнеса – на них пришлось по 35% подключений. Представители сферы ритейла проводили SMS-рассылки чуть реже – на них пришлось 30% подключений.

«Цифровые решения помогают бизнесу увеличивать продажи за счет таргетированной рекламы, а значит сохранить рентабельность и снизить издержки. Мы отмечаем, что с каждым месяцем востребованность сервиса растет – как за счет новых клиентов, так и за счет тех, кто, убедившись в эффективности этого канала, запускают одну кампанию за другой. Например, уже сейчас, в преддверии новогодних распродаж, к нам обращаются клиенты, которые планируют предновогодние SMS-рассылки c информацией о новостях, акциях и скидках», - отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Сервис доступен для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — абонентов любых операторов.