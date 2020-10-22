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Алтайский минздрав рассказал правительству региона, откуда взялись очереди трупов в морги

Новости
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Алтайский минздрав направил письмо в правительство региона, в котором объяснил, откуда взялись трупы в подвале больницы №12 Барнаула.  Текст письма распространила пресс-служба правительства края.

Судя по тексту, причинами возникновения очередей из трупов стало значительно возросшее количество умерших за сутки,  необходимость вскрытия их в 100% случаев и отказы родственников забрать тело вовремя из-за  карантинных мероприятий в семье или закрытых ритуальных залов.

Поскольку количество мест в моргах ограничено, тела были вынуждены хранить на территории больницы. Только за октябрь (по данным на 20.10) в больнице умерло 98 человек.  

По данным минздрава, ковидный госпиталь в Горбольницу №12 изначально был открыт на 360 мест.  Однако в данный момент он расширен до 600 коек.  В учреждение поступают тяжелые пациенты, которым требуется оказание неотложных и реанимационных мероприятий.  При этом в больнице имеется серьезный дефицит кадров, а интенсивное взаимодействие медперсонала с тяжелыми пациентами, увеличивает риск их инфицирования.  Это означает, что при имеющемся и без этого серьезном дефиците  медперсонала становится еще меньше – люди болеют. К примеру, коронавирусом болен главный врач и начмед больницы.    

Умершие от коронавируса или с подозрением на него подлежат обязательному патологоанатомическому вскрытию в 100 % случаев.

«Для патологоанатомических отделений, проводящих аутопсию пациентов, умерших от инфекционного заболевания, существуют особые требования работы, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность сотрудников, проводящих исследование, и автономную изоляцию от аутопсий других, неинфекционных трупов», - пишет минздрав.

В Алтайском крае  таких пациентов вскрывают в 8 патологоанатомических отделениях.  Погибших  в ГБ №12  «отдают»  патологоанатомам горбольницы №11, находящейся на той же территории.  

Теперь минздрав препринял меры, которые должны убрать «очереди»:   часть погибших будут вскрывать в других менее загруженных отделениях, в подвальном помещении горбольницы оборуджовали закрытую комнату для временного хранения тел, резервное хранение будет организовано в законсервированном ранее морге при горбольнице №3, где есть изолированные камеры.  Кадровую проблему собираются решать  привлечением специалистов с соответствующей кафедры АГМУ.

Письмо в правительство Алтайского края было направлено  минздравом в связи с распространением видео в социальных сетях, на котором неизвестный мужчина показал  черные мешки в подвале, прокомментировав, что внутри находятся тела погибших от коронавируса.

«Люди не успевают забрать» Минздрав пояснил, откуда очереди в барнаульских моргах

«Люди не успевают забрать» Минздрав пояснил, откуда очереди в барнаульских моргах

Новости

В соцсетях распорстранили родик с телами погибших от ковида лежащих на полу

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

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Читатель

Дорогая редакция, пожалуйста, прекратите ставить на ваши тексты ужасные фото! Учитесь у старших коллег что ли! Ну это просто п***ц уже не смешно, даже читать не хочется! Позорище!

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доктор

Даже читать не стал. Ясно заранее, что рассказали сказку Венского леса...

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