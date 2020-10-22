Алтайский минздрав рассказал правительству региона, откуда взялись очереди трупов в морги

Новости 22.10.2020 10:50 2449

Алтайский минздрав направил письмо в правительство региона, в котором объяснил, откуда взялись трупы в подвале больницы №12 Барнаула. Текст письма распространила пресс-служба правительства края.

Судя по тексту, причинами возникновения очередей из трупов стало значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость вскрытия их в 100% случаев и отказы родственников забрать тело вовремя из-за карантинных мероприятий в семье или закрытых ритуальных залов.

Поскольку количество мест в моргах ограничено, тела были вынуждены хранить на территории больницы. Только за октябрь (по данным на 20.10) в больнице умерло 98 человек.

По данным минздрава, ковидный госпиталь в Горбольницу №12 изначально был открыт на 360 мест. Однако в данный момент он расширен до 600 коек. В учреждение поступают тяжелые пациенты, которым требуется оказание неотложных и реанимационных мероприятий. При этом в больнице имеется серьезный дефицит кадров, а интенсивное взаимодействие медперсонала с тяжелыми пациентами, увеличивает риск их инфицирования. Это означает, что при имеющемся и без этого серьезном дефиците медперсонала становится еще меньше – люди болеют. К примеру, коронавирусом болен главный врач и начмед больницы.

Умершие от коронавируса или с подозрением на него подлежат обязательному патологоанатомическому вскрытию в 100 % случаев.

«Для патологоанатомических отделений, проводящих аутопсию пациентов, умерших от инфекционного заболевания, существуют особые требования работы, обеспечивающие эпидемиологическую безопасность сотрудников, проводящих исследование, и автономную изоляцию от аутопсий других, неинфекционных трупов», - пишет минздрав.

В Алтайском крае таких пациентов вскрывают в 8 патологоанатомических отделениях. Погибших в ГБ №12 «отдают» патологоанатомам горбольницы №11, находящейся на той же территории.

Теперь минздрав препринял меры, которые должны убрать «очереди»: часть погибших будут вскрывать в других менее загруженных отделениях, в подвальном помещении горбольницы оборуджовали закрытую комнату для временного хранения тел, резервное хранение будет организовано в законсервированном ранее морге при горбольнице №3, где есть изолированные камеры. Кадровую проблему собираются решать привлечением специалистов с соответствующей кафедры АГМУ.

Письмо в правительство Алтайского края было направлено минздравом в связи с распространением видео в социальных сетях, на котором неизвестный мужчина показал черные мешки в подвале, прокомментировав, что внутри находятся тела погибших от коронавируса.