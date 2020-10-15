Исследование: насколько открытым оказалось правительство Алтайского края по сравнению с остальной Сибирью

Рейтинги 22.10.2020 10:25 240

Правительство Алтайского края продемонстрировало среднюю степень открытости. Субъект занял шестое место среди регионов Сибирского федерального округа (СФО), сам же округ также оказался «середнячком», заняв пятое место из восьми. Это следует из ежегодного доклада проектного центра «Инфометр».

Эксперты центра оценили уровень информационной открытости сайтов региональных правительств и администраций — наличие на них актуальной информации, и публикуемые открытые данные (параметры оценки разработаны на основе Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и других нормативных требованиях). Кроме того, исследователи направляли в правительства субъектов РФ запросы в качестве обычных граждан.

Регионы СФО по уровню открытости правительств распределились так:

Томская область – 93,1 балла (1 место по РФ); Кузбасс – 58,5 баллов (34 место по РФ); Красноярский край – 55,2 (41 место по РФ); Омская область – 49,7 (48 место по РФ); Республика Алтай – 49,4 (49 место по РФ); Алтайский край – 48,9 (52 место по РФ); Иркутская область – 45,7 (61 место по РФ); Новосибирская область – 45,2 (63 место по РФ); Республика Тыва – 41,3 (64 место по РФ); Республика Хакасия – 34,9 (70 место по РФ).

Сайт администрации Томской области стал одним из всего лишь трёх в России, получивших максимальную оценку по показателю «Пользовательские сценарии». Это означает, что публикации на сайте позволяют пользователю получить исчерпывающую информацию по тому или иному вопросу работы правительства.

Правительство Кемеровской области в ходе эксперимента стало единственным в СФО, своевременно и полностью ответившим на запрос информации.

Остальным субъектам РФ оценка была снижена либо из-за неполноты ответа (в ответе были освещены не все требовавшиеся вопросы), либо из-за опоздания по срокам (по закону – не более 30 дней с момента получения). Правительство Тывы на запрос не отреагировало, а Хакасии – ответило спустя 39 дней.