«Их головы и руки нам очень нужны». В Алтайском крае вновь ограничат плановую помощь

Новости 22.10.2020 9:44 447

В Алтайском крае будет действовать особый порядок оказания медицинской помощи. Речь идет о временном отказе от диспансеризации, профосмотров и плановых приемов в поликлиниках. Специалисты, которые в этой связи освободятся, смогут помогать коллегам. Такое решение было принято на специальном совещании у губернатора края Виктора Томенко, на котором присутствовали руководители краевого Правительства, федеральных ведомств, Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководители ТФОМС и Роспотребнадзора по Алтайскому краю, а также руководители учреждений здравоохранения.

«Вся система сейчас, по сути дела, переведена в режим оказания экстренной помощи больным с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями. В связи с этим вы видите достаточно интенсивный рост перепрофилирования медицинских организаций и рост коечного фонда… Все это, конечно, диктует необходимость дополнительного привлечения медицинского персонала в силу особенности оказания помощи. Мы видим интенсивные обращения и по неотложной помощи - люди нуждаются в оказании помощи на дому. Сегодня для того чтобы справиться, нам надо принимать решения, которые позволят выйти из сложнейшей ситуации. Мы не сталкивались с таким объемом обращаемости и нуждаемости в медицинской помощи никогда. Для того чтобы мобилизовать всю систему, помочь первичному звену осуществлять неотложные вызовы, нам необходимо привлечь и специалистов по другим направлениям, работающих сегодня в поликлиниках», - доложил губернатору министр здравоохранения Дмитрий Попов.

С необходимостью введения согласились другие участники совещания. Позицию минздрава поддержал региональный Роспотребнадзор, о необходимости работы узких специалистов в ковидных госпиталях рассказал главный инфекционист Валерий Шевченко.

«Количество среднетяжелых и тяжелых пациентов увеличилось, если в цифрах относительных, то за 10 дней на 40 процентов. Характер пациентов с коронавирусом изменился. За последнее время большая часть из среднетяжелых и тяжелых - это пациенты, которые требуют, помимо пульмонолога и инфекциониста, участия еще и узких специалистов. А эти специалисты сейчас заняты оказанием плановой помощи. Их руки и головы нашим пациентам пригодились бы», - пояснил он.

В итоге по поручению главы региона минздрав в ближайшее время подготовит особый порядок. Также не обходимо провести широкую разъяснительную работу, уточнил Виктор Томенко:

«Очень важно донести главную мысль о том, что без медицинской помощи, помимо тех, кто болеет COVID-19, ОРВИ, гриппом и прочими похожими заболеваниями, у нас люди не остаются. Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания, эта помощь будет оказана совершенно точно», - заявил Губернатор Виктор Томенко.