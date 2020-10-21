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Должность вице-мэра по внутренней политике появилась в Бийске

Новости
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Евгений Пазников официально представлен в качестве исполняющего обязанности нового замглавы Бийска по внутренней политике и административным вопросам. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Ранее издание сообщало, что новый зам получит также обязанности управделами администрации. На сайте мэрии указано, что Пазников отвечает за взаимодействие горадминистрации с вышестоящими органами власти, а также с промышленностью и бизнесом Кроме того, в ведении нового вице-мэра будет проведение избирательных кампаний.

До прихода в администрацию Бийска Евгений Пазников возглавлял Бийский бизнес-инкубаторо. В конце 2017 года устроился в мэрию, где возглавил управление стратегического развития и экономики города.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: biysk22.ru

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