Должность вице-мэра по внутренней политике появилась в Бийске

Новости 21.10.2020 18:20 98

Евгений Пазников официально представлен в качестве исполняющего обязанности нового замглавы Бийска по внутренней политике и административным вопросам. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Ранее издание сообщало, что новый зам получит также обязанности управделами администрации. На сайте мэрии указано, что Пазников отвечает за взаимодействие горадминистрации с вышестоящими органами власти, а также с промышленностью и бизнесом Кроме того, в ведении нового вице-мэра будет проведение избирательных кампаний.

До прихода в администрацию Бийска Евгений Пазников возглавлял Бийский бизнес-инкубаторо. В конце 2017 года устроился в мэрию, где возглавил управление стратегического развития и экономики города.