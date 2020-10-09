Кто виноват и что делать? В СГК рассказали о влиянии угольного отопления на экологию

Новости 21.10.2020 17:25 253

В России очень много угольных ТЭЦ и котельных, а также частных домов, отапливаемых твердым топливом. Почти все крупные объекты выработки тепла в Сибири "сидят" на угле. Отсюда и вечные споры о том, насколько это плохо для среды и людей. Если в Алтайском крае вопрос не так актуален, то в Красноярском - это экологическая проблема №1. Так насколько же опасно "черное золото" и почему всех не переводят на газ, в прямом эфире в Instsgram рассказал заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды Константин Кушнир.

Один в поле не виновен

Константин Кушнир сразу в начале беседы сделал акцент на том, что ситуацию с влиянием на экологию нужно рассматривать комплексно.

"В загрязнении воздуха виноват человек. Наше стремление к комфортной жизни. И свою лепту вносят не только ТЭЦ или крупные промышленные предприятия, но и частный сектор, который во многих городах топится углем", - сказал специалист.

Есть несколько параметров, которые влияют на уровень загрязнения. Так, многое зависит от эффективности сжигания угля. Чем она ниже, тем больше выбросов. Как правило, чем современнее ТЭЦ или котельная, тем она лучше использует топливо, лучше и система очистки.

Имеет значение и высота трубы, через которую выходит дым. Например, в частном секторе они, как правило, на уровне 10-15 метров. Из-за этого над такими микрорайонами часто формируется шапка смога.

"Средний дом сжигает за сезон 10 тонн угля. Котельная в 10 раз больше, но она и отапливает непропорционально больше домов", - сказал Константин Кушнир, аргументируя мысль, что маленькие печи не так уже безобидны даже на фоне больших котлов.

Кушнир приводит еще один пример. Красноярская ТЭЦ занимает второе место по объему выбросов в городе после алюминиевого завода "Русал". И, тем не менее, воздействие выбросов теплоцентрали сопоставимо с одной котельной. А выработка электроэнергии и тепла в сотни раз больше.

"ТЭЦ в данном случае в три раза эффективнее, чем котельная", - подчеркнул он.

Значение имеет также городская архитектура и инфраструктура. Бывает так, что некоторые кварталы городов построены так, что над ними скапливаются выбросы.

Газ - это альтернатива?

"Сегодня уголь - это самый доступный источник тепла. И вряд ли мы сможем отказаться от этого вида топлива в ближайшее время, тем более в угледобывающих территориях. Запасы угля в стране оцениваются еще на 500 лет", - сказал Кушнир.

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При переводе угольных ТЭЦ на газ выбросы снизятся в пять раз. Но затраты несколько велики, что здесь речь уже о проблемах не экологии, а экономики.

По оценкам экспертов СГК, чтобы перевести на газ весь Красноярск, нужны сотни миллиардов рублей. Несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей придется заплатить простому человеку для завода трубы в свой дом. Тариф на тепло может вырасти в три раза.

Представитель СГК уверен, что правильнее будет улучшать технологию сжигания угля, делать ее более эффективной и менее вредной. А мечтать о внезапном и чудесном повсеместном переходе на голубое топливо - просто неконструктивно.

Уголь можно сделать безопаснее

СГК проводит большой объем ремонта и модернизации сетей теплоснабжения в городах присутствия. Одно из главных направлений - экологическая модернизация.

Самый проблемный в этом плане объект - Краснояская ТЭЦ-1. Сейчас здесь монтируют новый электрофильтр (высотой с трехэтажный дом), к концу 21 года установят еще два. Система поможет улавливать до 99,9% золы.

"Остальные предприятия, входящие в структуру СГК, не требуют такой масштабной модернизации. У многих ТЭЦ и сегодня степень очистки более 98%. Даже там, где все еще используются батарейные циклонные уловители, очистка на максимальном уровне - 95%", - сказал эксперт.

В Новосибирске действует программа по установке систем газоочистки, в планах реконструкция золоотвалов.

Кстати, в сибирской столице не так давно перевели ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. Эффект получился хороший: выбросы сократились в 1,5 раза, образование золошлаковых отходов - в 2,5.

В Барнауле СГК каждый год ремонтирует газоочистное оборудование на ТЭЦ.

"На ТЭЦ-3, например, и так установлены электрофильтры, которые обеспечивает нормативные показатели по выбросам", - сказал Константин Кушнир

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В Барнауле также прорабатывается вопрос по сухому вывозу золошлаков. Кроме того, СГК продолжает проводить замещение устаревших и неэффективных котельных. В целом экологическую ситуация в столице Алтайского края он оценил высоко.

В Бийске еще в прошлом году заменили один из электрофильтров. В следующем году намерены доработать проект по восстановлению земель вокруг ТЭЦ.

В Рубцовске тоже пришлось обновлять фильтр. И хотя уровень очистки здесь всего 80%. Но, во-первых, это почти в два раза больше, чем было ранее. А, во-вторых, здесь исторически сложилась другая система сжигания, после которой остаются загрязнения более крупной фракции. Но работы по повышению эффективности оборудовании не останавливаются. Кроме того, тут впервые начали устанавливать очистку газов на малых котельных.

Подобные работы проводятся и на всех остальных ТЭЦ в Сибири, где работает СГК.

Если в 2019 году на экологические проекты компания потратила 500 млн рублей, то в 2019 году - уже 1,3 млрд. В текущем году израсходовали 1 млрд, но работы еще будут продолжаться до конца года.

За пять лет в целом по всем предприятиях выбросы сократились на 5%. В самом проблемной Красноярске - на 20% за 10 лет.