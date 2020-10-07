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Антикризисное управление: советником главы Алтая стал доктор наук, политтехнолог и бывший офицер КГБ

Новости
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Советником главы Республики Алтай Олега Хорохордина по вопросам внутренней политики стал политтехнолог Валерий Барабанов. Об этом сообщает Telegram-канал «Алтай: главные новости».

Профессор Барабанов имеет степень доктора исторических наук, написал ряд монографий по политологии, выборам, государственному устройству. 15 лет занимался внешними и внутренними коммуникациями, взаимодействием с госорганами, НКО и СМИ в «ЕвразХолдинге». До этого служил в КГБ и ФСБ. По словам автора канала, известен как антикризисный менеджер и специалист по противодействию экономическим, в том числе коррупционным, преступлениям.

«Очевидно, как человек извне, Барабанов должен нейтрально погрузиться в местную повестку и совместно со всеми ветвями власти обозначить новые контуры региональной политики. Первые встречи нового советника с представителями местных элит начнутся уже на этой неделе. Между тем, некоторые чиновники правительства, руководители и депутаты, узнав о прошлой службе Барабанова, поспешили заняться расчисткой своих «авгиевых конюшен». Тем интереснее будет наблюдать за происходящим», – пишет ТГ-канал.

Напомним, что недавно Олег Хорохордин отправил в отставку куратора внутренней политики региона Алексея Тюхтенева, пробывшего на госслужбе не одно десятилетие. Исполнять его обязанности назначен Эжер Ялбаков. По мнению экспертов, Тюхтенев действовал вопреки алтайскому главе в интересах иных политических сил. Подробный разбор «Политсибру» приводил здесь.

Вскоре после отставки Тюхтенева ряд депутатов республиканского парламента попытались инициировать процедуру импичмента в отношении Хорохордина. В числе прочих претензий к главе региона высказывалось и «пускание на самотёк внутренней политики». Подробнее о том, чем им не нравятся действия главы, депутаты рассказали «Политсибру» ранее.

Импичмент как повод. Чего ждут от Хорохордина депутаты Эл Курултая

Импичмент как повод. Чего ждут от Хорохордина депутаты Эл Курултая

Аналитика

И какие претензии предъявляют его работе

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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