Антикризисное управление: советником главы Алтая стал доктор наук, политтехнолог и бывший офицер КГБ

Новости 21.10.2020 16:40 139

Советником главы Республики Алтай Олега Хорохордина по вопросам внутренней политики стал политтехнолог Валерий Барабанов. Об этом сообщает Telegram-канал «Алтай: главные новости».

Профессор Барабанов имеет степень доктора исторических наук, написал ряд монографий по политологии, выборам, государственному устройству. 15 лет занимался внешними и внутренними коммуникациями, взаимодействием с госорганами, НКО и СМИ в «ЕвразХолдинге». До этого служил в КГБ и ФСБ. По словам автора канала, известен как антикризисный менеджер и специалист по противодействию экономическим, в том числе коррупционным, преступлениям.

«Очевидно, как человек извне, Барабанов должен нейтрально погрузиться в местную повестку и совместно со всеми ветвями власти обозначить новые контуры региональной политики. Первые встречи нового советника с представителями местных элит начнутся уже на этой неделе. Между тем, некоторые чиновники правительства, руководители и депутаты, узнав о прошлой службе Барабанова, поспешили заняться расчисткой своих «авгиевых конюшен». Тем интереснее будет наблюдать за происходящим», – пишет ТГ-канал.

Напомним, что недавно Олег Хорохордин отправил в отставку куратора внутренней политики региона Алексея Тюхтенева, пробывшего на госслужбе не одно десятилетие. Исполнять его обязанности назначен Эжер Ялбаков. По мнению экспертов, Тюхтенев действовал вопреки алтайскому главе в интересах иных политических сил. Подробный разбор «Политсибру» приводил здесь.

Вскоре после отставки Тюхтенева ряд депутатов республиканского парламента попытались инициировать процедуру импичмента в отношении Хорохордина. В числе прочих претензий к главе региона высказывалось и «пускание на самотёк внутренней политики». Подробнее о том, чем им не нравятся действия главы, депутаты рассказали «Политсибру» ранее.