320 заражённых и 9 смертей – больных коронавирусом в Алтайском крае посчитали по новой методике

Новости 21.10.2020 15:40 614

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 320 случаев заражения коронавирусом, умерло 9 человек, из них 4 – от COVID-19. Выздоровели 299 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Алтайский Роспотребнадзор особо уточнил, что 115 из 320 заразившихся - "бессимптомники", выявленные за последние три дня. Без их учёта за сутки выявлено, соответственно, 205 заболевших, 13 из них - "бессимптомники". В последующие дни также будут приводиться цифры, рассчитанные по новой методике.

На 21 октября в госпиталях лежат 1878 человек с коронавирусом, 2006 пациентов с похожей на него пневмонией и 277 – по иным обстоятельствам. Количество тяжелобольных составляет 364 человека, 136 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся от ковида четверо пациентов, ещё 1126 человек долечивают на дому пневмонию, похожую на коронавирусную, а ещё у 5801 человека болезнь протекает бессимптомно.

К настоящему моменту в регионе развернуто 4725 (за сутки +70) коек, к кислороду подключены – 2385, оснащены ИВЛ – 468. Свободных коек – 564.

Из 17 103 заболевших: 5 286 – у больных внебольничной пневмонией, 6 115 – у заболевших ОРВИ, в 5 702 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 597881 человек, за прошедшие сутки – 6587.