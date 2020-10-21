320 заражённых и 9 смертей – больных коронавирусом в Алтайском крае посчитали по новой методике

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 320 случаев заражения коронавирусом, умерло 9 человек, из них 4 – от COVID-19. Выздоровели 299 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Алтайский Роспотребнадзор особо уточнил, что 115 из 320 заразившихся - "бессимптомники", выявленные за последние три дня. Без их учёта за сутки выявлено, соответственно, 205 заболевших, 13 из них - "бессимптомники". В последующие дни также будут приводиться цифры, рассчитанные по новой методике.
На 21 октября в госпиталях лежат 1878 человек с коронавирусом, 2006 пациентов с похожей на него пневмонией и 277 – по иным обстоятельствам. Количество тяжелобольных составляет 364 человека, 136 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся от ковида четверо пациентов, ещё 1126 человек долечивают на дому пневмонию, похожую на коронавирусную, а ещё у 5801 человека болезнь протекает бессимптомно.
К настоящему моменту в регионе развернуто 4725 (за сутки +70) коек, к кислороду подключены – 2385, оснащены ИВЛ – 468. Свободных коек – 564.
В соцсетях распорстранили родик с телами погибших от ковида лежащих на полу
Свободных коек – 564. - Более суток люди ждут скорую, чтобы их госпитализировали! КТ плохое, направление есть - скорая не едет!!!Откуда вообще все эти цифры? Бесплатно тесты не берут - платно запись только через неделю.
Интересно откуда взялись 115 бессимптомных вирусоносителей, если тест на covid берут сейчас только у тех кто с температурой несколько дней, пневмонией на рентгене или КТ ? У контактирующих не берут, у семьи где есть ковидные больные не берут, у беременных тоже, даже с поражением лёгких не у всех берут. Тогда у кого? Медиков? Вахтовиков?