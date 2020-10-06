«Крик души». Почему эмоциям не место во время «военной ситуации»

Мнения 21.10.2020 16:00 239

В Алтайском крае очередной скандал. 20 мая жительница поселка Лесной (находится недалеко от краевого центра) записала очень эмоциональное обращение. Она «поблагодарила» губернатора региона и министра здравоохранения Дмитрия Попова и рассказала, что осталась без внимания со стороны медработников и не может госпитализироваться, несмотря на имеющиеся к этому показания.

Региональный минздрав уже прокомментировал ситуацию. Сегодня, 21 октября, у пациентки побывала завтерапевтическим отделением городской поликлиники N12 Барнаула Ольга Головахина (к этой больнице прикреплена Мария).

По информации ведомства, она обнаружила удовлетворительное состояние пациентки, сатурацию выше 95 и нормальную температуру (точные данные представляют собой врачебную тайну). Врач пояснила, что пациентке страшно, однако в госпитализации она не нуждается. Кроме того, в минздраве рассказали, что пациентку осматривают и консультируют ежедневно: 19.10 смотрел фельдшер на дому, в субботу и в воскресенье осматривал терапевт в Диагностическом и фельдшер из «скорой».

Чуть позже под постом в телеграмме появилась запись о том, что пациентка поблагодарила врачей, получила результаты теста и продолжает лечение на дому. При этом она призналась, что это был «крик души».

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Когда эмоции перевешивают

Это не единственная история, в которой определяющими стали эмоции. Пациентов понять можно – для того чтобы попасть к врачу, в поликлинике необходимо отсидеть многочасовую очередь, пневмония, которую всегда в основном лечили в стационарах, сама по себе стала не показанием для госпитализации, а лекарственные средства вдруг исчезли из аптечных сетей. На днях мне рассказывали о том, что невозможно найти в аптеке обыкновенный градусник.

По большому счету – все это результат информационной политики (не только нашего края). Вспомним нерабочие каникулы по всей стране, которые в Алтайском крае начались после того как выявленные случаи коронавируса были единичными, и госпитализацию всех пациентов с подтвержденным коронавирусом в больницы (вне зависимости от того, есть ли симптомы заболевания или нет). Возможно речь идет о том, что таким образом старались предотвратить стремительное развитие пандемии. Госпитализация – пожалуй, самый надежный метод изоляции больного от общества. Однако сегодня реалии другие. Ковидные госпитали принимают пациентов только в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Причем речь не идет о вредности врачей или отдельно взятого министра. Остальных класть банально некуда.

Следующая история - в течение некоторого времени КТ подавалась как единственная возможность определить начало развития вирусной пневмонии при коронавирусе. Огромные очереди, ожидание госпитализации в течение нескольких часов после получения результата. В итоге в диагностике вернулись к проверенным временем рентгеновским снимкам. Ситуация динамично меняется, а вот информационная повестка и реакция пациентов за ней просто не успевает.

В итоге эмоции начинают преобладать. Тем более, что в социальных сетях давно распространены схемы лечения от коронавируса от имени врачей. Часто, кстати, противоречащие друг другу: то, к примеру, противовирусные необходимы, то категорически противопоказаны. Панические настроения усугубляются печальными известиями и советами переболевших и сводками с «фронта», «типа у меня родственник в больнице – к нему никто не подходит».

В человеческой природе – сопереживать и сочувствовать ближнему. Ближними часто у нас оказываются пациенты, как правило, по другую линию фронта - врачи и правительство.

Холодная голова – путь к минимальным потерям

Как рассказали в минздраве, сейчас ситуация с оказанием медицинской помощью постепенно нормализуется:

«Регион запросил дополнительные лекарства для аптек, где наблюдается ажиотажный спрос на медпрепараты, которые правда, как правило, не показаны врачами для применения против ковида. Но одна из главных фармкомпаний страны уже откликнулась на просьбу и отгрузила в Алтайский край большую партию противовирусных препаратов. При этом эпидобстановка почти во всех регионах страны очень сложная, характеризуется быстрым распространением вируса. В крае продолжается мобилизация ресурсов, к концу недели количество коек планируется увеличить уже до 5000. С тем, чтобы обеспечить пациентов должным медицинским обслуживанием, вероятнее всего, придется пожертвовать ограничениям в оказании плановой медпомощи – персонал будет переброшен на работу в ковидных госпиталях».

Но вернемся к публичным выступлениям. Такого рода заявления формируют массовые панические настроения, которые не только не помогут решить проблему, скорее ее только усугубят. И по большому счету в нынешней ситуации именно паника является пусть не определяющим, но достаточно значимым фактором. Приведу пару примеров: знакомый в социальных сетях признался, что несмотря на возникновение легкого насморка он задумался о том, с чем отойдет в мир иной, а врач, приехавший на вызов к другому знакомому, посоветовал закупиться на всякий случай антибиотиками на всю семью, поскольку окончания пандемии пока не видно.

Очень хотелось бы в данной ситуации, чтобы эмоции по поводу коронавируса выключили все:

Пациенты, которые считают, что публичными обращениями они могут исправить ситуацию и добиться к себе повышенного внимания;

Врачи, которые бесконечно устали, но периодически рассказывают про лекарства про запас или «вам поможет только КТ - добивайтесь» (к сожалению, и этот вариант был обозначен);

Чиновники, которые в некоторых случаях, объясняя происходящее заявляют, что проблем нет.

Нам всем очень нужно пройти через пандемию с минимальными потерями и сделать это можно только в варианте без лишних эмоций.