Сибирская таможня с начала 2020 года выявила валютных нарушений на 2,7 млрд рублей

Новости 21.10.2020 14:30 70

За 9 месяцев 2020 года Сибирское таможенное управление (СТУ) выявило нарушений валютного законодательства на сумму 2,7 млрд рублей, передаёт пресс-служба ведомства.

За 9 месяцев 2020 года таможенными органами Сибирского региона проведена 551 проверка по направлению валютного контроля. Отмечается, что 18,4% от всех выявленных нарушений составляют те, которые связаны с экспортом леса и лесоматериалов.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 911 административных дел. Почти половина из них (46,4%) связана с несоблюдением порядка и сроков предоставления отчётности по валютным операциям, ещё 14,7% – с несоблюдением сроков получения валюты на свои счета.

Кроме того, за январь-сентябрь 2020 года возбуждено 15 уголовных дел. Два – за уклонение от репатриации валюты на общую сумму 236,2 млн рублей, и 13 – за переводы по подложным документам.