Алтайский край получит более 100 млн рублей на поддержку культуры

Новости 21.10.2020 13:50 83

Алтайский край получит на поддержку культуры почти 90 млн рублей и ещё 16 млн – на создание модельных библиотек, передаёт пресс-служба правительства РФ.

Средства выделяются по нацпроекту «Культура». В Сибирском федеральном округе больше всех получит Омская область – почти 200 млн рублей. Меньше всего досталось Хакасии – менее 32 млн рублей.

Сколько средств на поддержку культуры выделят регионам СФО:

Омская область – 192,9 млн рублей;

Иркутская область – 113 млн рублей;

Новосибирская область – 112 млн рублей;

Кузбасс – 102,2 млн рублей;

Алтайский край – 89,9 млн рублей;

Красноярский край – 62,7 млн рублей;

Республика Тыва – 60,3 млн рублей;

Республика Алтай – 43,5 млн рублей;

Томская область – 34,7 млн рублей;

Республика Хакасия – 31,8 млн рублей.

Также будут выделены деньги на приспособление здания бывшего кинотеатра «Пионер», площадью почти 3000 кв. м, под Новосибирский драматический театр.