Алтайский край получит более 100 млн рублей на поддержку культуры

Алтайский край получит на поддержку культуры почти 90 млн рублей и ещё 16 млн – на создание модельных библиотек, передаёт пресс-служба правительства РФ.
Средства выделяются по нацпроекту «Культура». В Сибирском федеральном округе больше всех получит Омская область – почти 200 млн рублей. Меньше всего досталось Хакасии – менее 32 млн рублей.
Сколько средств на поддержку культуры выделят регионам СФО:
О том, как пик пандемии прошли учреждения культуры Алтайского края, рассказала глава регионального Минкульта Елена Безрукова на прошедшей 23 сентября (онлайн) пресс-конференции