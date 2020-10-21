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Алтайский край получит более 100 млн рублей на поддержку культуры

Новости
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Алтайский край получит на поддержку культуры почти 90 млн рублей и ещё 16 млн – на создание модельных библиотек, передаёт пресс-служба правительства РФ.

Средства выделяются по нацпроекту «Культура». В Сибирском федеральном округе больше всех получит Омская область – почти 200 млн рублей. Меньше всего досталось Хакасии – менее 32 млн рублей.

Сколько средств на поддержку культуры выделят регионам СФО:

  • Омская область – 192,9 млн рублей;
  • Иркутская область – 113 млн рублей;
  • Новосибирская область – 112 млн рублей;
  • Кузбасс – 102,2 млн рублей;
  • Алтайский край – 89,9 млн рублей;
  • Красноярский край – 62,7 млн рублей;
  • Республика Тыва – 60,3 млн рублей;
  • Республика Алтай – 43,5 млн рублей;
  • Томская область – 34,7 млн рублей;
  • Республика Хакасия – 31,8 млн рублей.
Также будут выделены деньги на приспособление здания бывшего кинотеатра «Пионер», площадью почти 3000 кв. м, под Новосибирский драматический театр.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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