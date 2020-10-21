Минобрнауки России подержало программу АлтГТУ «Цифровой университет»

Новости компаний 21.10.2020 13:04 86

На реализацию программы Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова «Цифровой университет» из федерального бюджета будет выделено около 23 млн. рублей. Субсидия предоставляется на совершенствование инфраструктуры, внедрение цифровых продуктов и услуг, кадровое развитие и повышение качества данных.

Всего в списке 44 университета страны. Алтайский государственный технический университет – единственный вуз Алтайского края, которому будет выделена государственная субсидия на совершенствование ИТ-инфраструктуры.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, создание и внедрение единой корпоративной информационной системы в АлтГТУ – одна из основных задач программы развития вуза на ближайшие пять лет. «Цифровизация образовательной деятельности предусматривает разработку собственной системы электронных курсов, создание виртуальных лабораторий, образовательных модулей и программ. Мы сейчас на этапе формирования корпоративной информационной системы, которая свяжет в единый процесс работу с абитуриентами, студентами, выпускниками и работодателями, обеспечит их совместную проектную деятельность. Это позволит нам оперативно реагировать на изменения содержания подготовки студентов. Цифровые сервисы информационной системы обеспечат управление образовательной и научно-исследовательской деятельностью, кадрами, документооборотом, безопасностью, финансами и материально-технической базой университета», – отметил руководитель вуза.

Следует отметить, что АлтГТУ готовит кадры, обладающие цифровыми компетенциями, для предприятий сферы машиностроения, энергетики, строительных организаций, предприятий пищевой и химической промышленности, для сельского хозяйства и медицинских учреждений. Технический университет входит в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT.