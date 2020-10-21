Какие районы Алтайского края стали наиболее доходными к октябрю 2020 года

Новости 21.10.2020 12:50 68

Министерство финансов Алтайского края опубликовало данные об исполнении районами бюджета по собственным доходам на 1 октября 2020 года. В отстающих оказались «курортные» районы.

По информации ведомства, исполнению бюджета по доходам в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло в 42 из 59 районах края. Ещё в трёх показатели остались неизменными, а 14 – продемонстрировали снижение.

Среди наиболее доходных оказались: Курьинский (+37%), Советский (+30%) и Хабарский (+24%) районы. В Каменском, Роднинском и Панкрушихинском показатели остались на уровне 2019 года. Из 14 районов со снизившимися доходами наиболее пострадавшими оказались Алтайский (-19%) и Белокурихинский (-17%) районы.

Оба района относятся к «курортным», их доходы сильно зависят от успешности туристического сезона. Однако в текущем году по туротрасли сильно ударила пандемия коронавируса, поэтому снижение доходов в туристических районах стало закономерным явлением.