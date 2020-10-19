«Люди не успевают забрать» Минздрав пояснил, откуда очереди в барнаульских моргах

Новости 21.10.2020 12:20 967

В социальных сетях распространилось видео, на котором в подвальном помещении лежат черные мешки. Мужчина, снимавший его говорит, что это тела умерших от коронавируса. Мешки лежат на каталках, на полу. «Очередь» тянется весь коридор. По словам автора ролика, это снято 17 октября.

В Минздраве подтвердили, что это кадры из городской больницы № 12, где размещён ковидный госпиталь. А также пояснили, что патологоанатомы обязаны проводить вскрытие всех умерших, у которых был диагностирован ковид. Вести-Алтай отметили, что служба не справляется с возросшей нагрузкой.

Главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев, про комментировал ситуацию:

«Чтобы хоть сколько-то сократить очерёдность вскрытий, мы делаем всё возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс. Другой момент или третий важный момент – не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать».

Напомним, ранее главный эпидемиолог края Ирина Переладова заявила, что проблем в службе нет, все дело в родственниках, которые желают похоронить погибшего на следующий день, но не учитывают некоторых нюансов.