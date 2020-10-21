Алтайский край занял второе место в Сибири по доле жителей, имеющих дополнительный доход

Новости 21.10.2020 11:45 49

29% работающих жителей Алтайского края имеют дополнительные источники дохода. Это следует из данных опроса, проведённого hh.ru.

Среди регионов Сибирского федерального округа по доле жителей, обладающих дополнительным источником дохода, Алтайский край уступает лишь Иркутской области, в которой таковых насчитывается 33%. Как правило, это сотрудники таких сфер, как «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Безопасность», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование» и «Юристы».

Лидирует среди дополнительных финансовых источников вторая работа или подработка. На втором месте – свой небольшой бизнес, на третьем – доход от ценных бумаг, на четвертом – доход от сдачи недвижимости. Также некоторые респонденты называли в качестве источников дополнительного дохода алименты, родственников, пенсию, пособия и социальные выплаты, стипендию.

Как и в целом по России, у 54% опрошенных уровень зарплаты с начала года не изменился. Вырос он у 22% респондентов (по РФ – всего 18%), столько же сообщили о снижении (по РФ – 26%).

«Про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение – представители сферы продаж и сферы гостеприимства. А вот наиболее стабильной в этом смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.