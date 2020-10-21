Сенатор Белоусов: к развитию отечественной органической продукции нужно подходить комплексно

Новости 21.10.2020 10:50 50

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов провел очередное заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В обсуждении принял участие заместитель Министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

Участники подробно рассмотрели вопросы государственной, информационно-маркетинговой поддержки и продвижения органической продукции на рынке, обсудили конкретные меры по борьбе с фальсификацией этой продукции, а также совершенствование системы контроля и надзора в указанной сфере.

Открывая заседание, Сергей Белоусов отметил, что с момента вступления в силу в начале текущего года Федерального закона «Об органической продукции» прошло уже достаточно времени, чтобы подвести первые итоги его правоприменительной практики.

«Благодаря эффективной работе Минсельхоза России, отраслевых союзов, органов по сертификации есть серьезные позитивные результаты. А главное, есть колоссальный интерес со стороны сельхозтоваропроизводителей и широкой общественности к теме органического сельского хозяйства. Вместе с тем Россия только в начале пути и многие вопросы еще предстоит решать совместными усилиями», — подчеркнул сенатор.

Как отметил парламентарий, в России преобладающую долю в производстве органической продукции занимает средний бизнес и органические подразделения крупного агробизнеса.

«Малые фермерские хозяйства крайне осторожно подходят к освоению органики. И это понятно — переход на органическую модель производства сопровождается ростом издержек, производительность, как правило, при этом снижается. Особая статья расходов — сертификация органического производства, которая для многих является очень затратной», — сообщает Сергей Белоусов.

Поэтому, считает законодатель, сегодня так важно рассмотреть введение дополнительных мер для поддержки производителей органики.

«Разработка «дорожной карты» по эффективной реализации указанного федерального закона с включением этого сегмента в государственную программу развития сельского хозяйства и федеральный проект «Экспорт продукции АПК» будет способствовать снижению цен на органическую продукцию. Это сделает органику доступной на внутреннем рынке и более конкурентоспособной на внешнем», — подчеркнул он.

Парламентарий указал на необходимость решения задачи по повышению информированности потребителей об органической продукции, свойствах, отличающих ее от обычных товаров. «Степень информированности в настоящее время, к сожалению, чрезвычайно низка, что не способствует формированию спроса на внутреннем рынке».

Сергей Белоусов уверен, что только комплексный, системный подход к стимулированию развития отечественного органического производства обеспечит рост производства и потребления такой продукции, включая экспортные поставки.

В ходе заседания опытом ведения органического сельского хозяйства поделились представители региональных органов исполнительной власти Ярославской, Воронежской областей, а также производители органической продукции из Калужской области и Краснодарского края.

Участниками мероприятия стали также представители Министерства экономического развития РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Росстандарта, отраслевые союзы, органы по сертификации.