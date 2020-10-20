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«Ложь, наглая ложь и статистика»: почему данные Алтайского края и Москвы о заболеваемости разошлись в 1,5 раза

Новости
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20 октября жителей Алтайского края удивило расхождение в «коронавирусной» статистике. Так, местный оперштаб сообщил о 190 заболевших, в то время как федеральный – о 305. В пресс-службе краевого правительства разъяснили, откуда взялся такой разрыв.

Сообщается, что в статистику были автоматически включены случаи бессимптомного течения болезни, выявленные в рамках планового мониторинга сотрудников ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников, вне зависимости от наличия или отсутствия клинических проявлений.

Предположительно, эта статистика проходит по разным формам, но в центральном оперштабе их почему-то суммировали. Отмечается также, что данные разошлись не только по Алтайскому краю, но и по всем остальным регионам России.

Между тем, Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом заявил, что по итогам недели 14-20 октября Алтайский край стал лидером среди субьектов РФ по доле выздоровевших.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Александра Хабарова

Никто ничего не считает! Это уже дураку ясно!

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